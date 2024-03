Del 25 al 31 de marzo, los retos darán lecciones a cada signo del horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltar responsabilidades y permitir que otros también tomen el control de la situación será uno de los desafíos de la semana, y aprenderás que eso es lo que hace una verdadera líder y alguien que confía en los otros, pues las demás personas, quienes también tienen potencialidades.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Decir adiós a un empleo, ya sea planeado o no te hará ver que eres una mujer muy resiliente. Hallarás la fórmula para continuar a pesar de lo que duro que se te pueda poner el camino tras quedarte desempleada. Te acordarás de una petición de tu pasado y abrazarás este presente.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dejar atrás un estilo de vida que has tenido por muchísimos años implicará enfrentarte a la difícil tarea de desaprender y con esto no solo aprenderás nuevos patrones saludables en todos los ámbitos, sino también a como deshacerte de los que no te hacen bien.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El coraje de callar cuando deseas gritar por tus derechos será una forma de ponerte aprueba. La sabiduría de tu silencia será mucho más poderosa y lo comprenderás con el pasar de los días cuando comiences a ver los resultados a tu favor.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los conflictos familiares desestabilizan emocional y físicamente, siempre y cuando así lo permitas. Es vital vivir las emociones, que afloren, pero no quedarse anclada a ellas. Siempre será liberador conversar, llorar, gritar y drenar, para luego empezar a buscar solución desde la serenidad.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La desesperanza es un como un gusano que va royendo el alma. A veces los mismos miedos y fracasos anteriores o de otros impiden ver un panorama mucho más alentador, pero cuando comienzas enfocarte en lo bueno, las cosas cambian para mejor poco a poco.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No se puede estar con dos personas a la vez. Aunque pareciera amarse a ambas, siempre será necesario ser sincera contigo y fijar un límite que resulte inquebrantable para ti. Hay que aceptar que no siempre algunas relaciones están hechas para uno y lo mejor es dejar ir.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aceptar que estás mal es lo más duro. Reconocer que eres la culpable de muchas cosas no es agradable, pero sí marca el inicio de una etapa para construir una mejor versión de ti, siempre y cuando permitas que quienes te aman, te ayuden desde su amor y dedicación.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Luchar contras malas creencias que te han inculcado será lo más complicado que tengas esta semana. El síndrome del impostor querrá adueñarse de ti, pero debes entender que eres poderosa, que si estás en ese cargo es porque eres una mujer capaz y competente y tienes que creer más en ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Fracasar en lo que más le has puesto empeño será un duro golpe para ti. Sin embargo, nada ocurre por casualidad, entonces deberás aprender a ver en qué has fallado, qué no puedes repetir y que es necesario que lo vuelvas intentar, pero ahora con más información valiosa.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Los problemas se desatarán por la poca escucha activa que tienes. Entonces, es cuando iniciarás tu viaje para aprender a ser más empática y a comprender lo que los demás quieren decirte. Esto facilitará su desenvolvimiento con personas que te rodean.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No será la primera vez, pero sí quizá una de las últimas veces que sientas miedo y te paralices en vez de actuar, dejando pasar así las verdaderas oportunidades. Con ayuda de alguien muy cercano a ti desarrollarás la habilidad para saber enfrentar el temor y doblegarlo.