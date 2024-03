La Luna gusano iluminará las oportunidades para estos signos del zodiaco

La última semana de marzo está marcada por la luna llena, que además también protagonizará un eclipse penumbral, trayendo oportunidades para Tauro, Sagitario, Escorpio, Virgo y Libra.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Una visita sorpresa a tu hogar o tu puesto de trabajo te traerá muchas oportunidades, porque llegarán para plantearte un negocio o hacer alguna actividad que te gustará mucho y te dejará beneficios importantes para este momento de tu vida. Avanzarás un montón. Será la señal que tanto has pedido cada noche antes de dormir. Así que presta atención a cada palabra y si tienes dudas, pues pregunta. La motivación renacerá de nuevo en ti. Estarás enérgica.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ya ha pasado tiempo suficiente para que termines de lanzarte y expresar libremente lo que deseas y sientes. Sabes muy bien que serás correspondida y no hay algo que perder, al contrario, todo esto vendrá cargado de pasión, lujuria y una amistad tan cómplice que te sentirás que comenzarás a vivir plenamente el amor de tu vida. Recuerda que ya no estamos en los tiempos del pasado en el que solo te quedas a que el chico llegue a ti. Ya tienen suficiente confianza para que lo hagas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás la serenidad necesaria para que medites sobre todo lo que está pasando en tu vida y que no te está dejando nada bueno, que te daña. El primer paso siempre será aceptar que estás en esta situación, para luego comenzar a trabajar en buscar la mejor salida. Es posible que una gran amiga te ayude en este complicado proceso. Hazle caso a tus instintos, ellos son los que te están alertando de que es hora de marcharse por tu bienestar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estarás tan relajada y con buenas vibras que las circunstancias complicadas en tu puesto de trabajo no te afectarán en lo absoluto y desarrollarás tus actividades muy bien, algo que los demás no podrán. Entonces marcarás la diferencia y tendrás la atención que deseas. Aprovecha para que plantees una de esas buenas ideas que tienes, pero que no te atreves a decir. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. No te quedes con la duda e inténtalo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estás un poco desanimada porque sientes que todo está jugando en tu contra, pero justamente llegarán tus amigos, esos que nunca te abandonan, para darte buenas vibras y llenarte de motivación. Después de una buena conversación verás que será como una gran inyección de buenas vibras que te impulsará a continuar y buscar nuevas formas para tener el éxito que estás buscando.