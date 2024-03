La Luna de azúcar sellará la suerte de los 12 signos del 25 de marzo al 1 de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se vienen algunos cambios importantes relacionados con el trabajo, que podrían incomodarte un poco porque te sacarán de tu zona de confort para ponerte a prueba, ya que te están pensando para otro proyecto en el que tu perfil encaja perfectamente.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las cosas saldrán mejor de lo que esperas. En realidad se debe a que no te ilusionas con el resultado y por eso te sorprenderá. Has tomado como bandera no poner muchas expectativas en ciertos asuntos importantes, pues así aceptas con mayor facilidad cualquier panorama.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Conversarás muy seriamente con un hombre de tu familia que no deja ayudarse. Te preocupa mucho su situación emocional y la conducta que está teniendo, por eso buscarás las maneras de contenerlo. No lo presiones porque entonces pudiera generar un gran rechazo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La suerte del azar estará de tu lado. Es posible que te ganes una rifa o algún número de la lotería con un premio bastante atractivo. La buena voluntad con la que has elegido el número será tu mayor bendición. Te servirá mucho el premio, pues te caerá como anillo al dedo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Será una semana de muchos cuestionamientos y enfrentamientos con un ser amado, ya que ambos no quieren ceder y su terquedad causará un conflicto que dolerá mucho. Tendrás que dejar el orgullo de lado, para buscar un punto medio de conciliación.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Te rendirás a los pies del amor. Harás match con un hombre que acabas de conocer. Lo que más te gustará será su sapiosexualidad. Empezarás una atrevida aventura que te dejará una experiencia sublime e inolvidable. Disfruta el momento.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estás en la recta final de este proceso que estás viviendo, por lo que no puedes flaquear. Debes buscar una fuente de motivación o alguien que te ayude a continuar, pues rendirse faltando tan poco no es la mejor alternativa, porque te mereces conquistar esa meta.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Escucha con atención lo que tu pareja tiene que decirte. Acepta tus errores, que has hecho mal y tienes que remediarlo, empezando por cambiar esas actitudes que están sepultando la relación que ambos han forjado con mucho amor y sacrificio.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No inventes en esta semana. No experimentes con nuevas rutas de transporte, recetas, ni nada parecido porque hay una alta probabilidad de que las cosas no salgan como las deseas y todo se complique más. Ve por lo seguro y ya sin presión, más adelante, inventas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Habrá un reencuentro con alguien que tienes algún tiempo que no ves. Tendrás una conversión bastante agradable y sobre todo productiva, porque es posible que salgan negocios de los que ambos se beneficiarán en los próximos meses.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

¿Realmente estás lista para un compromiso de esa envergadura? Esa es la pregunta que te retumbará durante estos días porque tendrás que dar una respuesta lo más pronto y las dudas te están invadiendo. Piensa muy bien qué es lo que deseas para tu vida a corto y mediano plazo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Un hombre cercano te confesará sus sentimientos hacia ti y esto te causará mucha incomodidad, ya que no sabrás cómo actuar ante esta situación. Sentirás que no podrás conversar con la misma libertad como lo has venido haciendo. Pero no permitas que esto dañe la relación que tienen.