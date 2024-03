“Lo sacaron de contexto”: tras ser despedida por quejarse de una tradicion mexicana, modelo estadounidense se defiende

Hace unos días, un video de la modelo estadounidense Breanna Claye en el que se quejaba del ruido de la música de los organilleros mexicanos incendió las redes sociales.

En este, se puede escuchar la música del organillo, mientras ella hace gestos de desagrado y se lee en un texto: “Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Ni siquiera suenan tan bien”. La historia en Instagram se viralizó rapidamente, provocando una indignación que ha tomado vuelo ante la inconformidad de los habitantes de la CDMX respecto a que cada vez más extranjeros se vienen a vivir al país.

“Si no te gusta, regrésate a tu país”. “Ahora pongan organilleros, al de los camotes y al de los tamales en cada esquina para molestar a los gringos y se vayan”. “Si tanto le molesta que se largue, no necesitamos más gringos aquí”. “Increible como se expresan de nuestra cultura”, se lee.

Ante esto, Queta Rojas Group, la agencia en la que trabajaba la dio de baja pero fue hasta ahora que ella misma se pronunció al respecto, asegurando querer “dar contexto” para “cambiar la narrativa” que se está haciendo en torno a ella.

Fue a través de un nuevo video que Breanna quiso limpiar su imagen, admitiendo que no estaba al tanto de la importancia de los organilleros en la cultura mexicana. La joven reconoció que eso fue un error por su parte por lo que ofreció disculpas.

“Hola, ¿cómo estás? Soy Breana y es posible que me reconozcas de una publicación quedo hice la última semana. Estoy grabando este video para decir que me equivoqué, dar contexto y cambiar esta narrativa incorrecta sobre mí”, inició su publicación.

“Nunca, nunca fue mi intención ofender a nadie y por eso: disculpas. Todo comenzó cuando yo subí una historia a mi Instagram personal comentando el ruido de los organilleros cuando intento trabajar. Mi comentario fue únicamente sobre eso, el ruido fuerte nada más. Cuando hice el comentario lamentablemente no sabía nada de las historias largas delos organistas en México, me faltaba educación no solo sobre la historia y tradiciones de los organilleros, pero de lo difícil que es su trabajo, el esfuerzo de estas personas para ganarse una vida y apoyar a sus familias de manera honrada”.