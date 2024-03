5 signos rompen la mala racha y les llega éxito y fortuna al imponerse la Luna eclipsada a partir del 21 de marzo

A pocos días de finalizar marzo, la bóveda celestial estará intensa con dos fenómenos que generan una energía muy poderosa, La Luna Llena con un eclipse penumbral que promete muy buenas vibras.

Los signos de Aries, Cáncer, Virgo, Libra y Capricornio, serán los beneficiados con esas buenas vibras que trae cambios y transformaciones a sus vidas.

Aries

El eclipse penumbral es un tiempo que te va a permitir evaluar y tomar acciones para lograr el equilibrio en las finanzas. No te puedes dejar llevar por el qué dirán, actúa siguiendo tu intuición porque gracias a eso vas a conseguir avanzar para lograr cambios positivos en tu vida. Vas a cosechar los frutos de tu esfuerzo y también llegará el momento de tomar decisiones que dolerán a muchos, pero que te beneficiarán a ti y te pondrán en el camino que ambicionabas.

Cáncer

Este fenómenos generará grandes cambios a partir de un ofrecimiento laboral. Significa o quedarte estancada donde estás con la seguridad que hasta ahora tienes, o aprovechar esa nueva oportunidad que te sacará de tu zona de confort, pero donde producirás mucho más y te moverás en lugares de poder que te harán brillar. Lo que tienes que tener presente es que es el momento de que se abran las puertas al éxito para ti y que todo va a depender de cada paso o movimiento que des. Deja las ataduras y las limitaciones que te impiden sentirte libre para decidir.

Virgo

A partir de este momento se te abren las puertas a nuevos proyectos con los que asumes el reto de ser más productiva y de crecer en el ámbito profesional. Se trata superar tus miedos, sacra los obstáculos de tu camino y avanzar para la consecución de tus objetivos. Esto implica darle rienda suelta a la vida social que te permitirá relacionarte con personas de mucho poder que verán en ti la persona en quien confiar y con quien arrancar negocios que incrementarán tus finanzas y te pondrán en el lugar que siempre soñaste.

Libra

La Luna estará en tu signo y eso significa que vas a obtener todo lo que mereces tras haber luchado con determinación para brillar profesionalmente. Es el momento de disfrutar del bienestar y la estabilidad financiera. Atrás quedó la mala racha, los errores cometidos, pero que te dejaron buenos aprendizajes. Ahora solo queda confiar en que todo lo que vendrá será tan bueno como lo que has cosechado hasta el momento. No permitas que voces negativas llenen tu cabeza de esa palabra “no se puede”, claro que sí y tu lo has demostrado al tomar decisiones que te tienen brillando con luz propia.

Capricornio

Con el eclipse lunar te viene un proceso de quiebre necesario para cerrar ciclos y abrirte a nuevos caminos que te van a llevar a la abundancia. Pasaste por momentos difíciles, te sacaste de encima esos rencores y esas heridas que te impedían avanzar y llegó el momento de disfrutar las mieles del éxito que trabajaste muy duro. Vienen grandes desafíos, pero los vas a enfrentar con mucha experiencia y eso te da ventajas. Sabes que estás preparada y muy segura de lo que quiere, porque llevas toda la vida preparándote para este momento.