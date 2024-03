Marzo finaliza su primera quincena con malas noticias para 6 signos de horóscopo chino

El primer trimestre del año solo que quedan 15 días, pero antes de dar inicio a esta recta final, estos signos del zodiaco chino tendrán que lidiar con la mala suerte y ser precavidos.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Perderás tu tiempo por querer ganar un poco más de dinero. Aunque parezca superfluo, realmente más adelante te darás cuenta que en esos minutos podrías hacer otras cosas que sí te garantizar generar ingresos. Aprenderás la lección, así que antes de dejar de lado cualquier actividad para hacer una muy lucrativa, primer confirmarás.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

No hables de los demás a sus espaldas, tampoco des tu opinión sobre un problema determinado porque es muy probable que te metas en tremendos líos y ¡gratis¡. Perderás credibilidad y ganarás una fama de metiche de la que te costará deslastrarte. Mejor deja pasar la situación y si realmente deseas hacer un comentario, procura hacerlo con alguien de ultra confianza.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Un reto tras otro vivirás para no llegar temprano o a tiempo a esa cita importante y que tanto has esperado, lo que ocasionaría que perdieras la oportunidad que te han dado. No hay espacios para los retrasos. Así que no dudes en salir con mucha anticipación y prever todos los escenarios posibles para que sepas con enfrentarlos.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tienes un grave problema de adicción con tu celular y por no soltarlo perderás o romperás algún artefacto mucho más valioso, que comprometerá tu economía por varios meses. Lo que no te has comprado para disfrutarlo, tendrás que hacerlo para dárselo a otra persona. Esto deberá servirte de reflexión. Modera el uso del dispositivo. Será liberador.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Protagonizarás una horrible escena de celos, ya sea porque no sabrás controlarte, que tu pareja se extralimite en sus acciones o porque te incluyan en una discusión de otra pareja, tras un malentendido, lo que te dará suma verguenza, puesto que será al aire libre delante de personas que son importantes para ti y tu familia. Tu imagen se verá afectada.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Respalda la información que tengas en tus dispositivos electrónicos, especialmente el celular para que no la pierdas tras un robo en un transporte o lugar público. Debes ser precavida, porque tienes datos susceptibles, que de llegar a las manos equivocadas puedes meterte en problemas o quedarte sin dinero. También corres el riesgo de que te seas víctima de extorsión.