La única lluvia de meteoritos de marzo influirá en la suerte del zodiaco chino

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Para esta semana se viene un nuevo proyecto en tu trabajo que te emocionará mucho porque será sobre algo que te apasiona, así que no lo verás como una carga o responsabilidad, sino como una manera divertida de ganarte el dinero.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Recibirás una ayuda financiera para que puedas solventar un asunto de última hora. También el universo te dará la posibilidad para que pagues muy rápido este crédito y así no tendrás que preocuparte por mucho tiempo por salir de este.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tu pareja te conoce muy bien y es por esto es que sorprenderá gratamente. Es posible que te regale algo que te guste o te invite a salir a un lugar especial para ambos, lo que los conectará aún más y también permitirá que hablen tranquilamente sobre asuntos importantes.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Hallarás la forma de hacer dinero extra sin salir de tu casa, aprovechando al máximo el tiempo que tienes para tu familia. No le digas a los demás en lo que andas para que los planes no se te caigan. Si te preguntan cómo te encuentras, pues no des detalles.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

La situación en el trabajo no irá muy bien, te sentirás muy desmotivada porque hay muchos líos, también piensas que no te toman en cuenta, pese a que tienes buenas ideas y disposición, mientras que otros solo avanzan con adular a los superiores.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ahora más que nunca te sentirás enamorada, llena de mucha vitalidad y con ganas de vivir experiencias intensas al lado de ese chico que te atrae. Serás mucho más atrevida, al punto de que podrías desconocerte, pero todo será para bien.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Un hombre muy cercano a ti, con quien tienes una relación estrecha desde años te confesará que siente algo muy hermoso por ti que va más allá de un linda amistad. No te asustes, ni te alejes, pero déjale claro qué es lo que tú quieres con él. Puedes darte una oportunidad o conservar la amistad.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Habrá un gasto inesperado que pondrá en jaque no solo tus finanzas, sino también tu bienestar, porque es posible que tu salud se vea afectada, y te cueste unos días recuperarte. Pero unas personas que te aman te ayudarán a pagar las factura y cuidarte.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estarás un poco estresada por la presión que tienes en cuento a las finanzas del hogar. Hay muchos gastos, pocos ingresos y bastantes compromisos con los que cumplir. El dinero pronto se acabará y tendrás que ver muy bien cómo rendirlo hasta la quincena o fin de mes.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Los días serán cruciales para ti y tu pareja, ya que tocarán temas muy importantes para la relación. Esto podría significar un antes y después, así que deben concentrase en dejar todos los puntos claros para que esto no se convierta en un punto de quiebre.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Será una semana muy equilibrada, sin novedades. Disfruta de esta calma que no sientes desde hace tiempo. Aprovecha y lee un un libro, duerme un poco, tómate una copa de vino o busca un tiempo para conversar con tu amiga para ponerse al día.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

En un pantalón o prenda de vestir conseguirás un dinero olvidado que llegará en el justo momento en el que más lo necesitas, de modo que no tendrás que alterar tu presupuesto. Cuando todo se normalice, trata de ahorrar poco a poco y sacrificando algo, como un pequeño vicio que tengas.