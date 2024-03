Esto es a lo que cada signo debe renunciar antes del 15 de marzo para tener un golpe de suerte

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay que decirle adiós a las excusas, cuando esto se repite una y otra vez, sencillamente es porque no hay una responsabilidad, entonces, el mismo universo así lo entiende, negando entonces cualquier posibilidad de prosperidad porque significa que no puede hacerse cargo de sus asuntos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La envidia no trae nada bueno. Sentir pesar por los logros y éxitos de quienes amas o te rodean te llena de malas energías y atrasa, porque no eres capaz de ver cuáles son tus potencialidades, ya que estás pendiente de la felicidad ajena y no del desarrollo tuyo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Negarse al cambio. Después de la muerte, esto es lo más seguro que tendrás en la vida que está en constante transformación, que siempre dejan lecciones, logros, satisfacciones y fracasos. No te puedes resistir, porque te desgastas. Invierte ese pensamiento en cómo aprovechar ese cambio.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dejar de preocuparse por situaciones superfluas. El tiempo es demasiado limitado como para gastarlo en trivialidades que no le aportarán nada trascendental a tu vida. Te roba energía e impide que realmente te enfoques en lo que merece tu atención.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es necesario que renuncies a la falta de planificación. La improvisación muchas veces te ha dado muy buenos resultados, pero tampoco debes abusar de este recurso. No se trata de extremos, sino de buscar un equilibrio, de ser más organizada porque así aprovechas más los recursos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El exceso de tiempo en las redes sociales. No se puede negar que son altamente adictivas, se devoran tu tiempo y tienes que ser consciente de eso, porque dejas de hacer tantas cosas por estar inmersa en internet, después te quejas que no tienes tiempo y, además, salen con excusas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ya basta de que dudes por todo y por nada. La falta de confianza en ti se manifiesta una y otra vez cuando no puedes decidirte por algo. Debes ser más determinante, pues de lo contrario, la prosperidad pasará de largo en tu vida, ya que tú estarás ocupada en tus indecisiones.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Chao al pesimismo. Tienes la capacidad enorme de ver todo lo negativo de cualquier situación, lo que te genera mucho estrés, ansiedad, incluso, pánico. Te desgasta y aleja la fortuna de tu vida. Aprende a ver oportunidades y recuerda que la adversidad es para descubras tu fortaleza.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Mientras el desorden siga estando presente en tu vida, ya sea en tu hogar, finanzas o trabajo, pues la suerte se diluirá. No habrá forma de que se quede en un sitio donde no hay armonía ni equilibrio, ya que es en esto en lo que se traduce el desorden.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dejas de hacer y experimentar, porque temes fracasar. Renuncia a este mal. La vida está llena de fracasos, es imposible no fallar, porque de allí es de donde parte el éxito, la felicidad y la prosperidad. Nadie aprende cuando está alegre o disfruta del éxito. Esto es la recompenza.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El perfeccionismo es paralizante y agobiante, pues además quieres tener el control de todo porque en tu cabeza “nadie puede hacerlo mejor que tú” y estás equivocada. Te ocupas tanto y en exceso que no ver las oportunidades que tienes alrededor. Gastas tiempo continuamente.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El autosabotaje te la privado de conocer, hacer y disfrutar, porque te conviertes en tu propia enemiga. No eres capaz de hacerte frente y, entonces, solo te la mantienes escudriñando entre tus defectos para saber cuál usar en determinada ocasión.