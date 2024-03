Con estos colores, la prosperidad en el dinero se materializará para 5 signos

Desde este 6 de marzo y hasta el 15, serán cinco los signos que gozarán de una racha tremenda en el dinero, especialmente cuando usen determinados colores. Los afortunados son Géminis, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis que serán recompensados por su gran altruismo, también aprenderán alguna actividad con la que monetizarán más adelante, y recibirán dinero como forma de reconocer sus méritos y dedicación por un trabajo realizado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te pagarán mucho más por un trabajo que realizaste, pero no será porque dese equivocarán, sino porque reconocerán tus méritos. Será una buena propina que te permitirá solventar un gasto que has pospuesto por no ser primordial, aunque igualmente te genera preocupación. Así te desharás de un tormento más. El dinero te rendirá muchísimo. Color de la suerte: marrón.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los problemas financieros por malos cálculos quedarán atrás. Aprendiste la lección y estarás tomando decisiones acertadas que te permitirán tener una economía mucho más organizada y que generar o cuidará los ingresos. Ya podrás dormir tranquila, porque además habrá entrada constante de dinero producto del azar y la suerte. No dejes de mirar el piso, porque allí podría encontrarlo. Cuando creas que todo está perdido, hallarás el dinero. Color de la suerte: lila.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el trabajo las ventas estarán muy buenas, tendrás un grandioso desempeño lo que permitirá que saques más dinero a final de mes cuando cobres las comisiones. Es posible que este dinero sea mucho más que tu propio salario. Sigue destacándote, pero sin descuidar las relaciones con tus compañeros de trabajo, pues hay algunos que le molestas tu brillo y van a querer apagarte. Color de la suerte: coral.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Un acto de amor, de altruismo que hagas será retribuido por el cosmos con una buena oportunidad para que generes dinero de forma permanente. Esas acciones desinteresadas que haces desde el corazón son las que mueven al universo. Estarás muy feliz porque será por tu esfuerzo propio y gracias a las alternativas que conseguirás incrementar tu finanza, pues no te gusta que te regalen nada. Color de la suerte: verde claro.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aprenderás a hacer algún pasatiempo o actividad que luego se convertirá en tu fuente de ingresos porque lo harás muy bien y las personas estarán encantadas. Tú le darás un toque muy personal que te diferenciará de los demás, aunque quieran copiarte. Así que sigue adelante y busca siempre estar motivada. También es importante que te eduques financieramente para que saques mayor provecho. Color de la suerte: rojo.