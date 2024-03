La Luna en conjunción con Marte sellará la fortuna de estos signos antes del 11 de marzo

Aunque la Luna y Marte no se mostrarán en su acercamiento en el amanecer de este jueves 7 de marzo, sí tendrán una gran influencia en la fortuna de cinco signos del horóscopo. La conjunción es la primera del mes y se desarrollará desde la constelación de Capricornio, a solo tres días de que el satélite natural de la Tierra alcance su fase nueva. Tauro, Cáncer, Virgo, Libra y Capricornio serán los que corran con la dicha de tener fortuna para esta semana.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El que no te demuestren con frecuencia que te quieren no significa que no seas lo suficientemente importante para esas personas. Sin embargo, esta semana sentirás cuánto de valoran y el papel importante que juegan en tu vida. Ya no te sentirás sola o abandonada. Eso sí, también es bueno que tú también te acerques para que la relación se fortalezca y haya un balance saludable entre ustedes. Eres afortunada por contar con esa red de apoyo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Serán días en los que te sentirás muy ágil y con bastante astucia, lo que te permitirá captar, casi inmediatamente, dónde están las oportunidades y la mejor forma de sacarle el máximo partido. Lograrás llevar muy bien todo lo relacionado a tus finanzas o trabajo sin requerir la ayuda de otras personas, lo que te hará sentir empoderada y fortalecida. Aférrate a eso y verás los excelentes resultados que tendrás.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El amor estarán rondándote, lo que significa que ya estás lista para comenzar un nuevo romance, pues las heridas profundas del pasado han cicatrizado. Date la oportunidad de conocer a esta persona, no aceleres la situación y permite que todo fluya naturalmente, así disfrutarás del proceso de la conquista y realmente demostrarás que vas en serio y no deseas perder el tiempo con juegos que no te convencen ni convienen en estos momentos. Él lo entenderá.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Llegó la hora de que compartas tus buenas ideas con tus compañeros, pues ahora sí es seguro, ya que tienes todo controlado para que no seas víctima de un plagio. Serán ideas brillantes las que den el mérito que mereces, así como el reconocimiento, que pudiera ser materializado a través de una bonificación o unos días libres remunerados, en los que compartirás amenamente con tu familia.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dejar los arrepentimientos en el pasado será lo que te traerá fortuna en los próximos días, porque tus pensamientos estarán focalizados en el presente y en el actuar ahora, ya sea tomando buenas o malas decisiones. Aprendiste la lección y ahora sí tendrás muchas pruebas en las que demostrarás que lo has superado. Así que lánzate a la aventura que genera el ensayo y error, ensayo y éxito.