Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 04 al 07 de marzo

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 04 al 07 de marzo de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 04 al 07 de marzo ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, la cual te indica que esta semana es tu momento para aumentar tus ingresos y realizar los cambios necesarios para lograrlo. Finalmente decides cambiar de trabajo para mejorar tu nivel económico. Recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que hace y siempre recibe su recompensa, así que no dejes de luchar y recuerda que es tiempo de tomar decisiones para crecer. Tus números mágicos son el 08 y el 26; tus colores el naranja y el amarillo, y tus signos compatibles son Capricornio y Leo. Tu mejor día es el miércoles, en el que recibirás muchas buenas noticias, especialmente en el ámbito laboral. Debes tener cuidado con las personas con las que te juntas, tanto amigos como compañeros de trabajo, ya que no todos quieren verte triunfar; aprende a ser más selectivo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, pero no pierdas la confianza en ti mismo, ya que es el momento de seguir creciendo económicamente y tener más abundancia en tu vida. Tu mejor día es el lunes; tus números de la suerte son el 25 y el 27; tus colores el verde y el blanco, y tus signos compatibles son Acuario y Virgo. En estos días estarás con mucho trabajo y organizando tu plan de proyectos que te harán destacar. Debes estar muy atento a todo lo que haces para poder conseguir lo que tanto deseas. Tramitarás papeles de Hacienda y pagos de tarjetas de crédito para ponerte al corriente. Vas al médico para un chequeo general. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado. Este 07 de marzo te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa para cortar todo lo negativo. El signo de Tauro casi siempre tiene una mentalidad autocrítica.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, por lo que sin duda este es el mejor momento para tu sigo en todos los sentidos, nunca dudes de tu capacidad para lograr tus objetivos. Esta carta te recomienda ir a la playa para tener más energía positiva. Tu mejor día es el jueves; tus números son el 04 y el 20; tus signos compatibles son Libra y Sagitario, y tus colores el naranja y el amarillo. Días de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, pero recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito, y en adelante trata de ser más ahorrativo en tu vida. Tu mejor día será el 07 de marzo, en el que la suerte te sonreirá en todos los sentidos, especialmente en cuestiones de trabajo. Por fin te ofrecerán un contrato nuevo que te dará más satisfacciones.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Justicia” en el horóscopo del tarot, por lo que deberás actualizar todos tus trámites legales y de trabajo es decir, es el momento de tener una mejor organización en tu vida. La carta también te dice que no debes regresar al pasado, ya que ese amor nunca te valoró. Tus números mágicos son el 01 y el 10; tus colores son el naranja y el azul, y tus signos compatibles son Escorpión y Aries. Los próximos días serán de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de no hablar de ellos hasta que se concreten para evitar envidias. No descuides a tus padres, trata de verlos al menos una vez a la semana. Cuídate de los dolores de cabeza, ya que pueden ser por estrés. Este 7 de marzo, tu signo entrará en una nueva etapa de superación personal, es el momento de encontrar el verdadero amor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo”, por lo que es hora de jugar a la lotería y hacer dinero rápido en todos los negocios; esta carta también te advierte que hay enemigos ocultos, así que no confíes en nadie y protégete de las envidias. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 18 y el 23; tus colores son el amarillo y el azul fuerte, y tus signos compatibles son Sagitario y Aries. No desaproveches las oportunidades que te da la vida, especialmente en lo profesional, en estos días te llegará un proyecto laboral, acéptalo. El 7 de marzo te llegará una corriente de energía positiva, te recomiendo prender una vela blanca. En el amor, no des ilusiones si no vas a cumplir. Decide darle un cambio a tu vida, recuerda que tu signo es muy mental y si no estás bien en un lugar, te bloqueas para no avanzar.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “Los Amantes” en el horóscopo del tarot, que te dice que es el momento de dejarte querer, así que no busques lo que no es para ti, deja que el destino te ponga en tu camino a la persona ideal. Esta carta también te dice que no necesitas comprar amistades ni el amor, que debes buscar personas como tú, de buenos sentimientos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 09 y el 24; tus colores son el amarillo y el verde, y tus signos compatibles son Acuario y Aries. Se vienen cambios en tu vida personal, por fin cerrarás ciclos de energías negativas y empezarás a evolucionar como persona. El 7 de marzo, a tu signo le llegará una corriente de energía positiva y los astros estarán a tu favor para crecer en todo lo que te propongas. Recuerda que tu signo es tierra, lo que te hace ser muy realista y avanzar paso a paso en tu vida laboral.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot la carta de “El Mundo” te ilumina esta semana, por lo que es hora de brillar en lo profesional, no te limites por miedos, busca el éxito con pasión. Te esperan viajes extraordinarios, prepárate para nuevas aventuras. Tus números mágicos son 11 y 21; tus colores de poder el naranja y el rojo; tu mejor compatibilidad para encontrar el amor es con Aries, y Géminis y tu mejor día será el lunes. En el trabajo tendrás tranquilidad, recuerda tu valor y energía positiva; si no te quieren en tu trabajo actual, busca otro porque llegará sin problemas. El 7 de marzo marca una transformación hacia la abundancia económica, ese día enciende una vela roja y estrena una prenda para atraer la suerte. No te dejes llevar por palabras de tu pareja, construyan juntos, mantén la calma y comunicación en tu relación. Deja de lado los pensamientos pesimistas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un signo fuerte con personalidades opuestas, tus emociones te guían, pero esta semana la carta de “La Templanza” te dará la victoria. Es hora de mantener la calma y la cordura, no caigas en provocaciones, tu brillo incomoda a algunos, pero tu paciencia te hará destacar aún más. Tus números mágicos son el 02 y el 30; los colores del poder el verde y el rojo; Leo y Géminis son tu mejor compatibilidad amorosa, y tu mejor día mejor día el jueves. Tendrás una semana llena de buenas noticias, especialmente en lo laboral, hay un cambio de trabajo a la vista con mejor salario y ambiente. Ten cuidado con las personas que te rodean, no todos son tus amigos. Recibirás un regalo inesperado de un nuevo amor que te llenará de alegría, así que busca rodearte de gente afín a tu forma de pensar. Ten cuidado con problemas de pulmones, consulta a tu médico.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Recuerda que en el amor, si esa persona no te valora, no debes humillarte, el cariño no se obliga, y toma en cuenta que alguien más compatible está por llegar a tu vida. Tu carta del tarot es “El Emperador” y te guía esta semana, por lo que es hora de construir tu futuro. Enfócate en crear un patrimonio sólido para tu bienestar. Tus números mágicos son 06 y 29; tus colores de la abundancia son rojo y verde, y tu mejor compatibilidad amorosa es con Leo y Géminis. El miércoles será tu mejor día. Semana con mucho trabajo atrasado y juntas con tus jefes. Se vienen cambios de puesto, prepárate para nuevos desafíos. Cuida tu salud, especialmente tu espalda, porque puede ser tu punto débil. Siempre buscas controlar todo, cuando no puedes solucionar algo te sientes frustrado, por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo para que no te enfermes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Torre” es la carta del tarot que te ilumina esta semana. No dudes en invertir en tu patrimonio, como comprar un coche o una casa que te darán seguridad y estabilidad. Enfócate en tus deseos y no te desanimes. Aries y Tauro son tu mejor compatibilidad para que el amor llegue a tu vida; tu mejor día de la semana será el martes; el 28 y 32 son tus números de la suerte, y la abundancia te llegará con los colores blanco y verde. Semana de muchos cambios en tu ambiente laboral, tu signo se encuentra en una etapa de crecimiento, así que ten paciencia. Enfócate en lo positivo para solucionar los problemas que se te presenten. Eres el signo más centrado y maduro del Zodiaco, utiliza tu sabiduría para afrontar los desafíos. Continuarás con tu pareja actual, pero tu aburrimiento te lleva a buscar otras personas. Aprende a ser más fiel y honesto en tus relaciones.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tus números mágicos son 05 y 33; tus colores de poder son blanco y verde; para encontrar el amor tu mejor compatibilidad es con los signos de Géminis y Virgo, y tu mejor día será el lunes. La carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot te impulsa esta semana, así que no te detengas. Sigue adelante en tu vida profesional porque estás en el camino correcto hacia el éxito. Te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y las presiones, recuerda que tu signo quiere hacerlo todo al mismo tiempo, organiza mejor tu tiempo. Te pedirán dinero prestado, pero ten cuidado con las personas que te rodean. Recibirás dinero extra por una deuda del pasado. Compra boletos de avión para un viaje con tu pareja, disfruta de los momentos juntos. Eres intenso en los negocios y eso hace que tu signo atraiga la abundancia, solo trata de administrarte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te tocó la carta de “El Mago” el el horóscopo del tarot, por lo que te ilumina esta semana. Sigue con tu racha de buena suerte, no tengas miedo de hacer cambios en tu trabajo, todo saldrá bien. Tus números mágicos son 12 y 15; tus colores de la abundancia son rojo y verde; la compatibilidad amorosa la tendrás con los signos de Cáncer y Sagitario, y tu mejor día será el martes. Semana de festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños. No caigas en provocaciones ni te pongas a la defensiva. Decides seguir con el ejercicio y una alimentación más saludable. El 7 de marzo los astros se alinean a tu favor, especialmente el Sol, por lo que debes salir a caminar en la mañana con ropa clara, ponte perfume y pide a Dios lo que necesitas. Te invitan a un viaje para finales de mes. Haces fiesta familiar para festejarte, es bueno ahorrar, pero no te quedes con el antojo.