Mhoni Vidente: los horóscopos de marzo

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de marzo, revisa cuál es la carta del tarot que te corresponde; cuáles serán tus días de la fortuna en el mes y el color que te favorecerá.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te dice cuáles serán tus números de la suerte, los colores que atraerán la abundancia a tu vida y los signos con los que tienes mayor compatibilidad.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el fin de semana del 01 al 03 de marzo de 2024 que te ayudarán a evitar las envidias y te da sus recomendaciones para conseguir el éxito profesional, encontrar el amor verdadero y cuidar tu salud.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el mes de marzo, la carta del tarot “El Sol” te dominará. Tendrás dos golpes de buena suerte y se avecina un cambio positivo en tu vida. Tus mejores días serán el 01, 07, 08, 13, 20, 21 y 27 de marzo. Tus números mágicos son el 03 y el 13, y tus colores son el rojo, el naranja y el amarillo. Los signos compatibles contigo son Leo, Sagitario y Capricornio. Tu arcángel protector es Miguel. Recuerda que en estos 31 días tienes la oportunidad de construir un patrimonio para tu futuro. En este tercer mes del año, las energías fluirán a tu favor también en cuestiones de volver a estudiar. Debes cuidarte de problemas de infección de riñón o intestino. Te llegará la invitación de salir de viaje por cuestiones de trabajo. Para este día 1 de marzo te recomiendo que prendas una veladora de color amarillo y que lleves un limón verde en la bolsa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Emperador”, que te indica que será un mes lleno de logros profesionales. Tus mejores días serán el 02, 05, 10, 20 y 26 de marzo. Tus colores de abundancia son el azul y el blanco, tus números mágicos son el 15 y el 30, y tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario. Tu arcángel protector es Gabriel. Eres el signo de carácter más fuerte y, sobre todo, el más terco. Por eso, en este mes de marzo te vendrá más abundancia en cuestiones de negocios propios y cambios de trabajo más positivos. Cuídate de problemas de pleitos familiares. En cuanto a la salud, tu punto débil será el estómago y los riñones. Para este día 1 de marzo, te recomiendo que te pongas una raja de canela entera en el pie derecho y la dejes allí todo el día. Yo sé que a veces es muy difícil cortar con tu pareja por la costumbre, pero si sientes que no se quieren, es mejor decirlo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje, que en este mes de marzo te recomienda que siempre sigas adelante y que nunca dudes de tu capacidad para realizar tu trabajo. Tus números mágicos son el 02 y el 21, tus colores de prosperidad son el amarillo y el rojo, y tus mejores días son el 01, 08, 15, 21 y 28 de marzo. Tus signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario. Tu arcángel protector es Uriel Es el mejor mes de marzo para tu signo en cuestiones de crecimiento personal. Recuerda que a tu signo le ayuda mucho la primavera para estimular las buenas energías a tu alrededor. Serán 31 días de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo y estudios. Tu punto débil serán los problemas hormonales en las mujeres Géminis y en los hombres Géminis los problemas en el riñón. Ya no pienses en lo que no es.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, que simplemente te dice que este mes de marzo es tuyo y que toda la buena suerte estará a tu alrededor. Tus mejores días son el 01, 07, 10, 19, 21 y 28. Tus colores de la abundancia son el verde y el naranja, tus números mágicos son el 08 y el 14, y tus signos compatibles son Cáncer, Escorpión y Piscis. Tu arcángel protector es Rafael. Será un mes lleno de sorpresas agradables, pero debes tener cuidado con los problemas de malos comentarios y tratar de controlar tu temperamento. En cuestiones de salud, tu punto débil van a ser los pulmones. Debes tener precaución con tu salud y sobre todo enseñarte a comer más saludable. En términos amorosos, seguirás con tu pareja muy estable y hablando de formar un hogar. Te recomiendo que este día primero de marzo prendas una vela de color amarillo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Justicia”, que te dice que este mes de marzo reinarán en tu vida la verdad y la justicia, y que todo te saldrá con éxito en tu plan de trabajo. Tus números mágicos son el 06 y el 10, tus días mágicos son el 03, 05, 12, 17, 22, 27 y 28 de marzo, tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis, tus colores de la abundancia son el amarillo y el naranja, y tu arcángel protector es Metatrón. El mes de marzo es de reinventarse por completo y dejar todo lo negativo atrás. Cuídate de problemas de cerebro y espalda. Trata de seguir una dieta y ejercitarte más para que no tengas problemas de ansiedad y depresión. En el tema amoroso, marzo va a ser un mes de conquistas fugaces. Así que trata de divertirte y no te aferres a una pareja que no es para ti. Sigue conociendo personas más compatibles contigo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, que te dice que es el momento de tener una buena actitud para crecer en lo profesional. La buena suerte te acompañará todo el mes de marzo. Tus días mágicos son el 01, 07, 15, 21 y 26 de marzo. Tus números son el 04 y el 25, tus colores son el rojo y el amarillo, tus signos compatibles son Aries, Tauro y Capricornio, y tu arcángel guardián es Metatrón. Este mes de marzo será de metamorfosis para tu signo, es decir, de cambio en todo lo relacionado con tu vida amorosa y laboral. Serán 31 días que te van a dejar marcado en tu vida, por eso es muy importante que siempre pienses bien las decisiones que vas a tomar. Te ofrecerán otro puesto con un mejor salario, lo que será un reto para ti. Lo más importante en este mes es cerrar trámites o problemas legales.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes con la energía vibrante de la carta de “La Rueda de la Fortuna” cosecharás la abundancia que mereces. Tus días de la suerte son 01, 04, 09, 16, 22 y 25. Tus colores de la buena suerte son rojo y azul. Tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos de Acuario, Géminis y Cáncer. Tus números de la suerte son 29 y 33. Aprovecha este mes de oportunidades para tomar decisiones con sabiduría y disfruta de la energía positiva que te rodea. El primer día de marzo date un baño con flores amarillas y enciende una vela del mismo color. Aprovecha la racha para crecer, asociarte con personas poderosas y hasta cambiar de trabajo. Tu don para la comunicación te abre puertas. Tendrás 31 días llenos de amor y posibilidades con una pareja más estable, hasta planes de comprar casa o departamento.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” te impulsa a nuevos horizontes. Tus mejores días son 01, 07, 10, 20, 21 y 25. Tus colores de la abundancia son rojo y naranja. Este mes estará lleno de transformaciones radicales.Tus números mágicos son 18 y 23. Tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos de Piscis, Aries y Capricornio, debes controlar tus celos e impulsos con tu pareja para seguir enamorados y felices. Ten cuidado porque un amor del pasado regresará, pero si te hizo daño una vez, lo volverá a hacer. El primer día de marzo enciende una vela amarilla y lleva un limón verde en tu bolsa para cortar las envidias. Cuida tu sistema nervioso, tus hormonas y sigue con tu régimen de dieta. Mantén una actitud positiva y enfócate en tus metas, debes trabajar en tu crecimiento profesional para cerrar nuevos negocios.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Es momento de emprender, de cerrar contratos y lograr un ascenso laboral; puedes aprovechar que eres el fuego del zodiaco. “El Mundo” es tu carta del tarot, la cual te brinda la autoconfianza y te impulsa a ser mejor en todo lo que hagas. Tus números de la suerte para esta semana son 03 y 07. El naranja y el blanco te ayudarán a brillar para alcanzar tus metas y no mirar atrás. Tus días mágicos son 03, 05, 11, 12, 21 y 27. Aries, Leo y Capricornio son los signos más compatibles para el amor. Sentirás confusión en tu relación de pareja, pero analiza tu situación antes de tomar decisiones drásticas. Para los solteros, un amor del signo de aire se acerca. Este inicio de mes enciende una vela amarilla y lleva una moneda de plata para atraer la fortuna. Pagarás deudas del pasado y recibes dinero inesperado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te invita a la constancia y la paciencia. Este mes lograrás un crecimiento profesional, no tengas miedo de dar el paso adelante. Los números 05 y 16 te traerán suerte en el ámbito económico. Prepárate para recibir un aumento de sueldo o incluso una nueva fuente de ingresos. Aprovecha los días 01, 07, 09, 15, 21, 23 y 27 para tomar decisiones importantes sobre nuevos proyectos. El rojo y el verde te atraerán energía positiva y la prosperidad. Alguien del signo de Aries o Leo te ayudará a crecer en lo profesional. Tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos de Aries, Tauro y Géminis. Este inicio de mes ponte mucho perfume y enciende una veladora amarilla para tener abundancia y prosperidad en tu vida. Ten cuidado con los excesos porque te esperan muchas fiesta.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La buena suerte te sonríe, aprovecha para buscar un trabajo mejor pagado. Recuerda que tu talento y profesionalidad valen oro. La carta de “El Juicio” marca tu camino en la transformación de este mes. Sagitario, Tauro y Géminis serán tus aliados para brindarte apoyo incondicional. Tus números mágicos son 17 y 31, juega con ellos y ganarás. El color amarillo y el naranja energizarán tu aura. La posibilidad de comprar una casa se presenta, pero mantén la discreción para evitar envidias. Tus días de la suerte son 01, 08, 10, 15, 18, 23 y 27. Este inicio de mes coloca un listón rojo con tres nudos en tu tobillo derecho para atraer la energía positiva. Evita la posesividad y discusiones con tu pareja. Disfruta de la conexión que los une porque un embarazo sorpresa llegará a sus vidas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mes de tu cumpleaños llega con la energía arrolladora de la carta de “La Torre”, anunciando un progreso sin precedentes en tu vida profesional y económica. Recuerda que la energía del universo está a tu favor. El naranja y el rojo te ayudarán a reinventarte y conquistar el éxito. Tus números de la surte son 12 y 24. Experimenta con tu estilo, atrévete a cambiar tu imagen y explora nuevas oportunidades. el primer día del mes usa un listón rojo en el tobillo izquierdo y lleva una moneda de plata para alejar las malas vibras. Tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos de Aries, Cáncer y Escorpión. Disfruta de momentos románticos con tu pareja, es el momento ideal para formalizar su relación. Cuida tu salud física y mental, realiza ejercicio con regularidad y mantén una actitud positiva.