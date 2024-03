El año bisiesto potencia los números de la suerte de 5 signos del zodiaco

Hoy es el último día febrero, un mes que este año fue bastante especial por ser bisiesto, es decir, tener un día más en el calendario. Esto se repite cada cuatro años, por lo que el próximo año en tener 366 días será en el 2028. Ahora los que le sacarán provecho a esta día son Aries, Géminis, Virgo, Escorpio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Debes tener presente que siempre puedes comenzar otra vez, que los errores son los que te hacen fuerte y te ayudan a caminar hacia el éxito, por lo que es bueno que tomen la decisión ahora y no le des más largas al asunto, pues se puede complicar. Nadie podrá cuestionarte porque solo tú sabes la realidad que padeces. Después de todo esto se viene un periodo de renovación y muchas oportunidades, porque estarás enfocada en lo positivo. Número de la suerte: 12.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La organización es clave si deseas salir lo más rápido posible de la situación en la que te encuentras. Cuando te mentalizas sabes que puedes lograr muchas cosas y ahora es el momento para que centres toda tu atención en lo que realmente importa. El cosmos te proveerá de lo que requieras para que le hagas frente a la adversidad de la que saldrás victoriosa, lo único que será necesario es que también tengas mucha confianza en ti y tu potencial. Número de la suerte: 59.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dale espacio al amor, a la pasión. Te estás resistiendo mucho y eso en realidad no es lo que deseas. El miedo te invade porque no deseas sufrir otra vez, pero no apegar a un temor que te está impidiendo disfrutar de las mieles de la vida. No sabrás si será buena o mala esta experiencia que te está ofreciendo este chico, si no estás dispuesta a aceptarla. Puedes ir con cautela, si esto se puede hacer sentir más segura, pero de trates evadir a Cupido. Número de la suerte: 91.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Vas a tener mucha estabilidad económica porque llegarán a ti algunas propuestas de trabajo freelance o planes de negocios rápidos que sabrás aprovechar muy bien. Reúne todo ese dinero para que salgas de algunas deudas o puedas hacer algunas remodelaciones necesarias en tu hogar. Lo vital es que una vez que tengas el dinero en la mano lo inviertas o compres lo que necesitas porque, entonces, se te puede convertir en sal y agua en menos de lo que piensas. Número de la suerte: 03.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las peleas con tu pareja van a mejorar notablemente y será a una conversación y franca que ambos tendrán con una persona que los adora a los dos y no soporta ver que se están “matando” todos los días con sus discusiones. Tómale la palabra, revisa en ti qué puedes cambiar y mejorar, pero hazlo primeramente por ti, y luego por todos los demás. Igualmente deberás aceptar tus errores y dejar de lado la soberbia para que todo tenga el equilibrio que ambos merecen. Número de la suerte: 33.