A tres semanas de la primavera, estos son los días con mayor suerte y éxito para cada signo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a acabar con todo aquello que te oprime, lo que sientes que no te deja ser quien eres. Muchas personas te criticarán, pero eso solo quiere decir que son esas personas las que no les conviene tu cambio positivo. Quienes te aman te aplaudirán tu gran avance. Día de suerte: sábado 2 de marzo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Algunos compañeros de trabajo acudirán a ti para pedirte consejos. Ellos te consideran su mentora, una líder que los guía aunque no tengas ese rancho dentro de la empresa. Esto podría traerte avances y ascensos en tu puesto de trabajo, porque serás valorada. Día de suerte: viernes 9 de marzo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Evita las distracciones y enfócate en lo que deseas hacer, porque la inspiración se puede esfumar y luego te costará mucho volver a tener o sentir esa emoción que te mueve para hacer o participar en cierta actividad. Concéntrate y pídele ayuda a las personas más cercanas. Día de suerte: viernes 1 de marzo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Ya no podrás seguir callando y tendrás que revelar ese secreto que tanto te carcome. Aunque no lo creas, será bastante liberador. Te darás cuenta que has estado suponiendo cómo actuará cada quien, pero al final no será así. Recibirás mucho apoyo y te sentirás mejor. Comenzarás una nueva vida. Día de suerte: martes 20 de marzo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes tu autoestima bien fuerte y esto será tu gran arma contra ciertas personas que buscarán desestabilizarte, pero no lo lograrán. Sacarás todas las lecciones que has aprendido con los años y triunfarás. La envidia de ellos no te opacarán. Día de suerte: jueves 15 de marzo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No dudes en tomar acciones legales si crees que están vulnerando tus derechos. Por agradecimiento no se puede estar dispuesto a recibir humillaciones, malos tratos ni mucho jugar con el dinero que con sacrificio te has ganado día a día. Asesórate. Día de suerte: sábado 17 de marzo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si quieres descargar todas esas energías negativas que se pegan fuera de casa, pues el ejercicio es la mejor manera. Conecta contigo a través de la meditación o algún deporte y ganarás buenas vibras, además de que tu cuerpo estará en forma. Día de suerte: lunes 5 de marzo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Algunos planes se caerán, pero no es para preocuparse porque en la reestructuración de estos saldrán mucho mejor que los iniciales, así también serán los resultados. Míralo como una oportunidad para hacer algo de mejor calidad que te beneficiará más. Día de suerte: martes 14 de marzo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás que ser determinante y tomar una decisión en el sitio y sin pensarlo mucho. Aunque te de miedo porque las consecuencias pueden ser devastadoras, será tu intuición la que te guíe por el buen camino de la elección que mejor te conviene. Día de suerte: miércoles 8 de marzo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Conseguirás muy buena compañía. Cupido te flechará y comenzarás en la aventura del amor. Pensaste que ya el amor no es para ti, pero estás equivocada. Vive tu momento y cosecha buenos recuerdos. No te enrolles si es algo serio o de un ratico. Deja que las cosas fluyan. Día de suerte: sábado 4 de marzo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes que ser prudente con tus gastos porque puedes excederte en ciertas compras de la que después te puedes arrepentir. Antes de adquirir algo pregúntate si realmente lo necesitas en ese justo momento o puede esperar porque no es una emergencia. Prioriza. Día de suerte: domingo 18 de marzo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una noticia relaciona con una mujer de tu familia podría deprimirte por algunos días. Sin embargo, será necesario que te repongas porque esa persona te necesitas y otras más también. Se deben apoyar entre todos para que la carga sea mucho más liviana. Día de suerte: jueves 22 de marzo.