Cuatro conjunciones en todo marzo traerán arrepentimientos en seis signos

El 7 y 8 de marzo serán las dos primeras conjunciones del mes. La Luna tendrá un aparenten encuentro con Marte y Venus, respectivamente. Para luego hacerlo el 13 con Júpiter y finalmente el tener una doble conjunción el 21 de marzo con Saturno y Venus. Esto traerá arrepentimientos en Tauro, Cáncer, Leo, Escorpio, Sagitario y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Se te presentarán oportunidades para que salgas de esas relaciones que no te suman. Sin embargo, las dejarás pasar, quedándote atrapada emocionalmente por tus miedos a quedar sola o al qué dirán. No te atreves a expresar tus emociones y fijar límites. Además de lidiar con la frustración, también lo harás con el arrepentimiento, ya que sentirás también que no tienes las fuerzas para terminar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Por estar pendiente del trabajo te perderás un momento memorable de tu hijo, tu pareja o de alguien a quien amas incondicionalmente, lo que hará replantearte qué es lo que deseas y comenzarás a acariciar la idea de soltar este empleo para buscar uno en el que puedas disponer más de tu vida privada y darle más horas a la gente que edifica.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Renunciarás a una relación laboral que promete darte un crecimiento profesional y será porque el acercamiento con esta persona le traerá problemas y es algo que no deseas para la vida de nadie. Tendrás que buscar por otros medios esa forma y trucos para avanzar. De igualmente aprenderás, pero no será tanto como con esta persona en cuestión.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Habrá prosperidad monetaria y con esta decisiones impulsivas relacionada con los gastos, entonces, las finanzas irán mermando hasta llegar a cero, sin opción a corto plazo de volver a generar ingresos tan atractivos como los del inicio. Te lamentarás no haber comprado lo necesario, ahorrado o abonado a las deudas que te seguirás atormentando.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es un mes perfecto para que expreses en tu trabajo tu deseo de aumento salarial o que den tus vacaciones para cierta fecha. Dejarás correr los días, pues estarás segura de que nada pasará, pero será todo lo contrario, por lo que te quedarás con el mismo sueldo o sin los días de descanso que deseas porque otro compañero se te adelantará y los pedirá para los días que tú quieres. Te generará mucha insatisfacción, pero no tendrás otra que acepta la realidad.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay un hombre que te atrae mucho, pero te avergüenza coquetear, demostrar lo que sientes porque estás un poco insegura, tu autoestima quedó afectada de la relación pasada. Mientras tú decides qué hacer, otra persona llegará y lo conquistará o, al menos, le robará al atención. Será tu decisión darlo por perdido o luchar por él para ver si vale el esfuerzo.