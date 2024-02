Novios causan polémica tras pedirle a sus invitados que paguen la comida de su boda y generan debate viral

Una pareja de novios causó polémica y se volvió viral, luego que le pidieran una contribución económica a todos los invitados al matrimonio para poder costear la comida del evento.

El caso se dio a conocer, debido a que uno de los invitados compartió una copia de pantalla de la invitación en un grupo de Facebook, mostrando el hecho.

La polémica invitación de una pareja a su boda

Lo acontecido ocurrió en Estados Unidos, en donde la pareja no solamente solicitó un código de vestimenta, sino que también pidió que pagaran por la comida.

“En lugar de los tradicionales obsequios de boda, le rogamos que contribuya al coste de nuestro buffet de recepción. Esto nos permitirá compartir juntos una comida maravillosa y crear recuerdos duraderos con nuestros seres queridos”, decía la invitación.

En ese sentido, cada persona debía pagar 40 dólares por la cena, mientras que eran 20 dólares para los menores de 12 años.

Por este motivo, en donde las personas debían confirmar o no su asistencia, venía incorporada la cuenta bancaria para el pago.

“No, no, no, no, no y no”, señaló el invitado de la boda que compartió la invitación en un grupo de Facebook.

El caso generó debate, en donde la mayoría crítico a los novios. “Si no puedes permitirte el lujo de una boda, no la celebres” o “es tan vulgar”, fueron algunas de las reacciones.

Eso sí, algunos apoyaron a la pareja y señalaron que era una buena fórmula para disminuir los costos de una boda.