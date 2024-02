El año bisiesto: el consejo infalible para que cada signo tenga más suerte este 2024

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

De nada sirve que tengas un excelente plan si al oponerlo en práctica no lo evalúas. Así que con regularidad repasa las estrategias y verifica que si te están dando resultados como lo deseas o tienes que modificarlas. Allí radicará tu suerte y sobre todo tu éxito.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Sueles caer en la perfección y especialmente en la desconfianza porque piensas que los demás no pueden hacer las cosas tan bien como tú. Entonces, no tengas miedo de delegar responsabilidades, puesto que te ayudará a tener más tiempo libre para ti y tu familia, que es lo que importa

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sueles distraerte con suma facilidad, especialmente si trabaja desde casa, lo que afecta enormemente tu productividad y desempeño. Lo que debes hacer es identificar cuáles son esos factores y tratar de eliminarlas en la medida de lo posible. Sino estudia la posibilidad de estar en otro ambiente.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La soberbia no ayuda a sanar las heridas ni mucho menos a continuar un proceso, especialmente cuando es tu pareja con quien tienes esta actitud. Debes ser más clara con lo que deseas y desde la humildad comunicar lo que quieres para ti, cómo te visualizas en tu futuro y si él está o no en este.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Deja que tu cuerpo descanse. Tómate todo el fin de semana para ti, échate en la cama, no laves la ropa, pero es necesario que pienses un poco en ti, por hacer o dejar de hacer esto unos días no significará que todo tu mundo se caerá. Tienes que dejar de exagerar tanto.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

En los últimos días has vivido ciertas experiencias que te han puesto aprueba y que te has demostrado que te has superado. Ya no eres la misma mujer temerosa, ni insegura de hace unos años y eso tienes que aplaudírtelo. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Recompénsate.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si aún tienes ciertos ahorros, pues entonces llegó la hora de que planifiques pequeñas ganancias para que todo esto se te multiplique en un corto plazo y puedas salir de deudas y otros pendientes, que son los que te atrasan un poco en materia financiera.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Siempre hay obstáculos y retos a los que te enfrentarás, pero no tienes que enfocarte en ellos, sino en cómo los sortearás, qué viene más adelante. Esa es la única forma de que puedas hallar una salida a los problemas. Comienza a ver el “vaso medio lleno y no medio vacío”.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El amor puede ser muy fuerte, pero si no construyes espacios para la intimidad, poco a poco irán apareciendo ciertos conflictos que se pueden evitar. Dedica tiempo para los dos solos, incluso para que tú tenga tu propia intimidad y autoexploración.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La paciencia es una virtud que te caracteriza y la puedes usar para servir de mediadora entre algunos de los parientes que más amas y que están en conflictos. Ellos te aprecian mucho y puedes ser la única que ayude a que una relación, aunque finalice, queden en buenos términos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Lo ideal es que a lo largo del día identifiques cuáles son esos momentos en los que tu musa está en su máximo esplendor, de modo que puedas sacarle mucho provecho, ser más productiva y avances en las tareas de gran envergadura y que posiblemente sean las que te dejen dinero.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No olvides tener de vez en cuando un contacto con la naturaleza, ya que te esto revitaliza tus energías, te recarga y reaviva la motivación, que muchas veces se pierde de tu realidad y te cuesta encontrarla. Un paseo, un día en un parque es una buena opción.