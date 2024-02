El año bisiesto y la Luna de nieve tendrá un efecto sorpresivo el karma de 4 signos del zodiaco

Este último fin de semana estará marcado por la Luna llena, que es la última del invierno y la segunda del año. El 24 de febrero el cielo se iluminará con la Luna de nieve como también se le conoce. A todo esto se le suma que su gran carga energética se juntará con la fuerza y el poder que tienen estos últimos días del mes, por tratarse de un año bisiesto. Hay que recordar que en el 2024, febrero tiene 29 días, en lugar de 28 como es lo habitual.

Aunque este año es muy espiritual, hay quienes vivirán un verdadero karma, como Cáncer, Leo, Escorpio y Sagitario que serán víctimas de sus propias, ya las mentiras no se podrán sostener y al verborrea lastimará a seres queridos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Pasas parte de tu tiempo criticando a otros, pero esta vez serás la víctima de tu propia lengua, ya que todas esas mentiras que tienes tapadas por años, saldrán a la luz y tu reputación quedarán por el suelo. No tanto por lo que has ocultado, sino por la forma en cómo te has expresado de los demás, pese a que tú estabas haciendo mismo, pero callada. Tendrás que dar muchas explicaciones y es posible que pierdas relaciones muy valiosas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Por confiarte demasiado perderás una oportunidad muy buena para descansar, tener unas merecidas vacaciones. Tus días es posible que se los den a otra persona, que sí estuvo pendiente de que todo saliera como lo ha querido. Tendrás que reprogramar y perderte algunas celebraciones importantes en tu familia. A todo esto se le sumará que dejas las responsabilidades para última hora porque crees que controlas lo que pasa a tu alrededor y claramente no es así, lo que te traerá inconvenientes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En una discusión con uno de tus amigos o tu pareja dirás comentarios bastante hirientes de los que luego te arrepentirás, pero ya ni las disculpas borrarán ese momento, puesto que todos sabrán que lo que dirás es algo que de verdad sientes, pero no te atreves a decirlo. La rabia te ganará y la verborrea resquebrajará una relación. Tendrás que esperar que el tiempo transcurra, para que con acciones pidas disculpas por lo que ocurrirá.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

En tu trabajo te pondrán a prueba. Te plantearán asumir cierta responsabilidad a la que todos han rehusado tomar porque no corresponden los riesgos con las ganancias que tendrán. Entonces, van a consultarte. Puedes negarte, pero el truco está en saberlo hacer, de esto dependerá que te quedes o no, ya que lo que hará servirá de testeo para conocer quién tiene puesta la camiseta de la empresa y así salir más fácil de ellos al hacerle la vida imposible para que renuncien.