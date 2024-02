4 prácticas efectivas del Feng Shui que debes hacer si quieres conseguir empleo rápido

Actualmente conseguir un empleo se pueden convertir en un peregrinar por la ciudad. Muchas veces los repetidos “no” pudieran desalentar, pero esto no es alternativa para quien necesita pagar las cuentas a final de mes. Hay muchas estrategias para formar parte del mercado laboral y el Feng Shui es una de estas.

Es importante que sepas que, antes de aplicar este sistema filosófico para conseguir el equilibrio de tus energías, tienes que seguir con las estrategias convencionales para lograr ese puesto que deseas. Postula a través de internet o presencial, acude a tu red de contacto, visita empresas y muchas otras más. A la par, tienes que preparar tu hogar para el Feng Shui con los principios básicos.

Estos son: mantener un orden y limpieza de todos los espacios, ya que esto permite que las energías fluyan y nuevas oportunidades lleguen a ti. Ordenar los armarios, botar o donar lo que ya no necesitas o está malogrado. A veces los apegos a las cosas hacen que te llenes objetos que no te aportan nada.

1. Reinvéntate

No puede pasar algo distinto si no haces cambios importantes en ti y en tu rutina, no puedes esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es por esto que debes abrir tu mente a un abanico de posibilidades, así lo asevera Montserrat Beltrán, quien es consulta de Feng Shui. Tienes que darles apertura a las cosas nuevas y esto incluye un nuevo empleo.

Algo por lo que puedes empezar es tomando algunos cursos gratuitos que te amplíen los conocimientos en el rubro que te desempeñas mejor, también cambiar la manera en la que buscas trabajo o participar en webinar.

Rituales (Imagen de Pvproductions en Freepik)

2. Activa las energías del trabajo

Será necesario que destines un área para activar las energías para el trabajo, por lo que necesitarás un mapa Bagua, en el que te indique cuál es la zona de tu carrera profesional en tu casa, pero si se te dificulta leer el mapa, entonces puedes hacerlo también en la sala o living. Busca velas cuatro velas roja, morada, verde y azul, una de cada una, ya que estos tonos están asociados a la riqueza y prosperidad.

También requerirás un incienso de sándalo, los minerales cuarzo rosa o amatista, una fuente de agua para que las energías circulen y estén en constante movimiento, y finalmente algún objeto o imagen relacionado con tu oficio o profesión. Montserrat sostiene que todo lo que integres en este lugar te debe gustar, ya que sino no tendrá ningún efecto.

3. Plasma tus ideas de empleo

Tienes que visualizar ese trabajo que deseas y la mejor manera de acercarte a este es a través de un mapa, que lo harás con ayuda de una cartulina que usarás como póster en la que pondrás todo lo relacionado a esos cargos en los que te gustaría desempeñarte. Recuerda colocar tu nombre.

4. Siempre con mucha esperanza

Nada de lo anterior tendrá algún efecto positivo sino no es hecho de corazón, con mucha fe y esperanza. Tienes que creerlo para atraerlo, pues hacerlo solo por compromiso, sencillamente estarías perdiendo el tiempo y los recursos.