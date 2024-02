Lo que debes saber para sacarle provecho a tu suerte antes de la Luna llena.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Será necesario que practiques la gratitud cada vez que puedas. No solo es agradecer por las cosas buenas, por la felicidad, también es saber aceptar con humildad todas las carencias y vicisitudes que te encuentras en el camino, ya que estas últimas son las que verdaderamente te hacen grande.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No importa si es pequeño o grandioso, celebra cada éxito, cada logro, porque esto es una gran inyección de motivación. Además, de que te es tu recompensa al trabajo y esfuerzo realizado. Y no solo los tuyos, sino también los de las personas que amas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deja de estar a la defensiva cuando alguien te hace alguna crítica constructiva. Es un regalo que te da para que sigas edificando una mejor versión de ti. Aprende valorar las opiniones y las perspectivas de los demás, porque te ayuda a darte cuenta que no todo es como tú lo ves.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es vital que cambies la mentalidad de escasez. Ta basta de que midas cuántos gramos trae para ahorrar unos pocos centavos. Que todo te parezca caro, porque deseas tener cosas de calidad, pero pagando un precio irrisorio o peor aún comprar todo usado o aceptar regalado porque no deseas gastar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ámate y esto no solo significa que te des tu puesto, sino que también destines una parte de tus ingresos, sin alterar enormemente la planificación financiera familiar, a hacerte unos cariñitos, como cuidar más tu aspecto, comprar ropa que sea de tu gusto y talla.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No te vendas por unas cuantas monedas y minimizando los riesgos. Quizá te ofrezcan comprar tu iris por un pago irrisorio. Cuida mucho esos datos intransferibles y que te hacen única, porque no sabes qué puedan hacer con ellos en un mañana. Busca otra forma de ingresos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cultivar la paciencia te traerá muchos beneficios de todo tipo, te ahorrarás problemas, y puedes comenzar a hacerlo desde esta semana. Las buenas energías comenzarán a fluir hacia ti. La tolerancia también funciona como un gran imán para la suerte.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No puedes conseguir que las cosas cambien para mejor en tu vida si no estás dispuestas a cambiar y hacer sacrificios importantes. Todo es una cadena, pero es necesario que comiences a salir de esa zona de comodidad que ya no te está aportando nada para crecer y progresar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El amor y el trabajo comenzarán a tener más oportunidades siempre y cuando estés abierta a vivir nuevas experiencias y a enfrentar desafíos. Esta semana podrías empezar por conocer a otras personas ajena a tu círculo de amistad, quizá así encuentres a tu pareja o una oportunidad laboral.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Será necesario que tomes la iniciativa en muchos aspectos de la vida porque si quieres que la buena suerte llegue a ti, tienes que pasar de la palabra a la acción, buscar estrategias y ponerlas en marcha. No tiene que ser en grandes proyectos, puedes comenzar con algo muy sencillo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes que ser más dinámica, buscar oportunidades, porque acostada todo el tiempo y, además, quejándote porque el dinero que entra a tu hogar no alcanza, no avanzarás. Solo estarás destinada a permanecer estancada. Busca algo para hacer en tu tiempo libre.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Es horas de que le pongas límites a ese jefe que está abusando de ti y tu condición, ya que sabe que necesitas el empleo y es por ende que buscar sacarte todo el provecho que pueda, aunque eso signifique que pases más de 12 horas laborando. Hay más oportunidades afuera.