Critican a influencer por ir a Disney sin su hija y abre debate: ¿Se vale salir de vacaciones sin niños?

La influencer mexicana, Luz Carreiro, quien se describe como mochilera y viajera en Instagram y TikTok, desde que se convirtió en mamá a los 34 años, cambió completamente su contenido para incorporar la crianza de su pequeña y las aventuras que realiza con ella

La cuenta de Carreiro se llama @bee.traveler y es autora del libro “El vuelo de una abeja” donde cuenta cómo hizo para viajar durante 10 años y conocer más de 40 países con poco presupuesto. Además también tiene un podcast con el mismo nombre que su libro.

La oriunda de Chiapas y diseñadora gráfica de profesión, alardea que gracias a su trabajo puede compartir la crianza de su hija Gaia con los viajes por el mundo.

Se fue a Disney sin su hija y en pareja

Sin embargo, recientemente fue criticada en las redes sociales porque se fue de viaje con su novio a Disney y no se llevó a su hija para un lugar donde más lo disfrutan son los niños.

Luz que comparte su día día en las redes sociales y siempre lo hace con Gaia, este viaje a Disney lo hizo sin ella y sus seguidores estaban “furiosos” por no llevar a la niña.

“Hasta en la peda lleva a Gaia y es neta que a Disney no? Ahora empiezo a ver que tú contenido es doble moral, dices unas cosas y haces otras”, “No te pases, pudiste llevar a Gaia”, “Y la nena bien gracias 😂😂😂 ya tiene macho hay prioridades”, “¿Ir a Disney sin la bendición?”, son algunos de los fuertes comentarios que recibió la influencer.

Otros seguidores la han defendido de los ataques por no llevar a Gaia y argumentan que no le debe dar importancia a todo lo que dicen o deja de decir la gente sobre su vida y sus viajes.

“Lus recuerda que no tendrás a nadie contento, disfruta de tu viaje, y no contestes comentarios”, “Que viva el amor y las atacadas que no las deja salir su marido sin los hijos que vayan sigan viviendo resignadas”.

Es sano viajar sin los hijos

Los psicólogos recomiendan que la maternidad y la paternidad se tomen un descanso, aunque parezca políticamente incorrecto. Las pausas son sanas tanto para los adultos como para los niños porque ser padres demandan demasiada atención.

“Tener hijos no inhabilita el seguir disfrutando de otros espacios, de otras relaciones, de otras actividades que no sean en familia”, aseguró Marisa Russomando, psicóloga especialista en maternidad, crianza y familia al portal El Clarín.

Para la psicóloga, “es sumamente recomendable tener algún tipo de descanso sin los hijos”, ya sea con amigos o en pareja.

Según el portal Cadena3, la influencer mexicana comenzó sus aventuras de viaje en Playa del Carmen y desde ese momento hasta hoy ya conoce 43 países en su mayoría sola. En 2016 viajó por Latinoamérica y en 2018 publicó su primer libro.

Desde que nació Gaia la acompaña a todos lados y decidió hacer este viaje sola con su pareja, comprometida con llevar a su pequeña en abril de 2024 a Disney para que disfrute de las atracciones que ofrece el parque en Orlando, aseguró en un video la influencer.