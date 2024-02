Una batalla contra los prejuicios: mujer recibe cientos de críticas por salir con un hombre más bajo que ella

En un caso reciente que resalta la diferencia de estatura en las relaciones de pareja, una mujer de 1,90 de altura generó un amplio revuelo en línea al responder de manera decidida a críticas sobre su relación con su novio, quien es 20 centímetros más bajo que ella. La joven, defendiendo su amor, expuso que las cifras en cuanto a la altura son totalmente irrelevantes frente a los valores y la conexión emocional que comparte con su pareja.

Una joven recibe críticas en las redes sociales por salir con un hombre más bajo que ella

Esta discusión surgió luego que la mujer respondiera a un comentario en la red social X, donde le sugieren optar por alguien de su misma estatura. Su respuesta, en la que detalló las cualidades de su novio, Jerónimo Andrés, incluyendo su gran personalidad comprensiva, su sentido del humor y su inteligencia, subrayó la importancia de los aspectos emocionales y personales sobre la apariencia física.

“Casi 6 años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos. La persona que más me conoce y entiende. Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme. Cero celoso, seguro de sí mismo, carpintero, inteligente”, afirmó la joven.

Holi ❤️✨



Jero está a mi altura porque:



-Casi 6 años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos.

-La persona que más me conoce y entiende.

-Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme…

-Cero celoso, seguro de sí mismo, carpintero, inteligente…



1,70 y 1,90 son… https://t.co/FoYlUc6PYa pic.twitter.com/Pxo8X1QuRj — Natt✨ (@natttheassassin) February 11, 2024

En este mensaje, no solo reafirmó el valor de su relación, sino que también invitó a reflexionar sobre los prejuicios relacionados con la altura de las parejas.

La joven defendió su amor y expuso los prejuicios de la altura de las personas en una relación amorosa

Las reacciones a su publicación fueron mayormente positivas, con algunos usuarios expresando admiración y apoyo hacia la pareja. Algunos destacaron lo inspirador de su historia para creer nuevamente en el amor, mientras otros se lamentaron que la altura siga siendo un tema de discusión en las relaciones amorosas.

“Nada convencional, pero me encanta. Deberías dar una guía de consejitos”, “Ahora tengo la duda de si tú eres muy alta o él muy bajito”, “Deberías salir con alguien a tu altura (no hate)” y “Ha crecido bastante en un año... Vamos que se puede” fueron algunas de las reacciones que recibió la joven en su perfil oficial de X.