Hombre se hace viral al ser rechazado y ser tildado de “acosador” en vez de “soldado caído”

Un hombre llamado Gabriel se hizo viral en Twitter por ser el famoso “soldado caído”, el término machista para definir a los hombres que son rechazados públicamente para tener una relación o que recibieron un “no” en una propuesta de matrimonio. Pero el hombre ha sido también tildado de acosador.

En la foto, expuesta por un tuitero, se ve a un hombre con expresión derrotada y unas flores en la mano.

“Oremos por Gabriel, otro soldado caído por culpa de una mujer insensible”, se queja el usuario. En otra foto hay una nota que dice lo siguiente:

“Gabriel, ya te dije en una ocasión que yo no quería nada contigo. Hoy no fui al trabajo porque mi amigo Raúl me dijo lo que tenías pensado hacer, y por esa razón pedí el día libre. Sabes que no me interesas y que lo nuestro solo fue un beso. Ya no me busques. Esto es muy incómodo para mí”, expresó.

Pero ante la viralidad del tuit, varias internautas han expresado (así como personas con una masculinidad más sana) que lo que Gabriel hizo se llama acoso y que expresiones así solamente lo validan.

La mujer "insensible" tuvo que dejar de ir al trabajo para evitar ser ridiculizada y presionada por un man, "pobre soldado caído", que es un pendejo incapaz de entender una palabra de dos letras: NO.



Soldado caído = acosador https://t.co/xG8qmtE4Hl — NitaCaro (@NitaCaro) February 15, 2024

“No es un soldado caído, es acoso y puede ser hasta judicial”

Muchas mujeres están furiosas con que se valide a ese hombre, al que señalan como acosador, como “un soldado caído”, a pesar de la defensa de sus congéneres, quienes afirman que “ella no debió darle alas”.

Mujer insensible = Mujer que se ve obligada a no ir un día a su trabajo porque un hombre adulto no acepta un NO. — Friki Mamá (@MellamanSiL) February 15, 2024

“Mujer insensible = Mujer que se ve obligada a no ir un día a su trabajo porque un hombre adulto no acepta un NO.”, “Que bueno, por que estos cabrones quieren obligar a las mujeres a corresponderles con chantaje emocional? Todos estos pendejos son unos chantajistas emocionales y merecen que les digan que no. Punto”, son algunos de los comentarios con miles de likes.

¿Para cuándo va siendo hora de que los hombres sepan asimilar el rechazo?