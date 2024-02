¿La primera vocal de mi nombre influye en mi vida? Esto es lo que dice la numerología

El nombre es una pieza clave en el ser humano, no solo porque permite identificar y diferenciar del otro, sino también porque este puede tener un impacto importante en el desarrollo psicológico y emocional de la persona para el resto de su vida, puesto que muchas veces refleja la cultura, las raíces e, incluso, a qué grupo étnico pertenece.

Es por esto que elegir el nombre para el bebé debe hacer con calma y pensando mucho en el futuro del niño. Por supuesto, cada uno tiene un significado, ya sea tradicional o uno compuesto, lleva implícito un sentido, y hay algunas prácticas, como la numerología, que adicional le encuentra cierto significado a cada nombre, partiendo de las letras que lo componen.

La numerología atribuye significados a los números y busca encontrar patrones y correlaciones entre ellos y diversos aspectos de la vida, incluidos los nombres de las personas. En la numerología, se cree que cada número tiene una vibración o energía única que puede influir en la personalidad, el destino y otros aspectos de la vida de una persona.

Ahora, las vocales que conforman la identidad también juegan un papel importante, de acuerdo con la numerología, especialmente la primera. Es por esto que te indicaremos cuán poderosa es. La especialista en numerología, Felicia Bender, contó al portal Oh Lalá, que esta letra influye en cómo la persona percibe al mundo y también cómo responde ante los eventos que se desarrollan en él.

Para conocer cuál es la misión que cada uno vino a cumplir, la experta afirma que será necesario sumar todas las vocales que conforman el nombre y que la primera indicará las cualidades que tienes para afrontar ese destino.

Vocal A

Si tu nombre tiene la vocal “A” de primera, entonces recibe la energía del número 1, esto significa que te caracterizas por ser una mujer muy creativa, que te encantan el positivismo y es por esto que la negatividad te abruma, pero que tu ánimo se va pique cuando cometer alguna falta o equivocación. Sueles ser también impulsiva y esto peligra ante la sensibilidad que tienes a las críticas. Siempre tratas de generar cambios para ser independiente.

Vocal E

Esta vocal vibra con el 5, por lo que tu instinto está muy desarrollado y va de la mano con la curiosidad, es por esto que adoras tanto la libertad. El drama es lo tuyo, así como la pasión y el entusiasmo. No te gusta pasar tanto tiempo con las personas que son muy pasionales porque tienden a agotar tus energías. Sin embargo, una de tus mayores fortalezas es la comunicación.

Vocal I

El 9 es el número que le da energías y eso significa que eres sabia, pero también muchas veces imprudente. La familia es lo primordial y por eso la proteges como una guerrera. Eres hipersensible y te aterra la incertidumbre.

Vocal O

En la numerología, el 6 es tuyo y está fuertemente vinculado al servicio, por eso no hay momento en el que no regales un consejo a alguien que lo necesite, aunque no te agrada que hagan lo mismo contigo, y te gusta servir. Por esta razón progresas mucho más rápido y te integras fácilmente a los grupos.

Vocal U

El 9 es el número que le aporta energía a tu nombre si la U es la primera letra. Es decir que eres una mujer muy alegre, pero te cuesta un poco controlar tus emociones. Además, que tienes el don de la palabra y esto es una gran virtud. Tu rebeldía y autenticidad dejan huellas en los demás.