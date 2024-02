El consejo que cada signo debe seguir para mantener el amor durante todo el año.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Sé genuina. No aparentes ser quien no eres, pues esto solo hará que esa persona se enamore de alguien quien no existe. Muéstrate tus virtudes, pero también tus defectos, por vergonzosos que sean, ya que si te ama verdaderamente se quedará a tu lado a pesar de ellos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Expresa lo que sientes. Ya sea estando en pareja o soltera, siempre es vital que expreses, de la mejor forma posible y empática, tus sentimientos, emociones y pensamientos porque esto permitirá que todas las relaciones que tengan crezcan sanamente y se fortalezcan con el tiempo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Activa el positivismo. Trata de mantener una actitud positiva hacia la vida, para que atraigas todo lo bueno, lo abundante y alegría se instale en ti a pesar de los días malos. ¿Te fijarías en alguien que pasa sus días sumergido en el pesimismo? Esa es la pregunta de debes plantearte y responderte.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Apoya a tu ser amado. Ya sean en los buenos o los malos momentos, es vital que estés ahí para esas personas que quieres, especialmente si se tratan de tu pareja o amigos. Y para esto debes mostrar interés por ellos y por todas esas cosas que quieren lograr y en las tú puedes colaborar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Demuestra lo que sientes. De nada vale que digas amar a alguien si no lo demuestras con hechos. Las palabras no son suficientes. Jamás te quedes con que “debe amarte” porque es tu pareja, son tus padres, es tu hijo. Abrazar, besar y pasar tiempo de calidad son maneras de fortalecer la conexión.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Celebra los logros. No solo se trata de ti, sino también de festejar cada vez que esa persona que quieres conquista la meta, especialmente, si has sido testigo de todo el proceso. Festejarlo en darle una inyección de motivación a continuar hacia otros proyectos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Resuelve los conflictos. En la medida que puedas, trata de hallar la solución pacífica a los problemas, de forma que ambos puedan ganar o, por lo menos, el otro quede tranquilo a pesar de que por esta vez no tuvo la razón. Esto permitirá que la convivencia sea armoniosa.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Dedica tiempo de calidad. La rutina, el trabajo y las responsabilidades pudieran absorber todo tu tiempo, pero cuando se aman siempre se debe hallar la forma de conseguir un espacio y un tiempo para dedicárselo enteramente a ese ser querido que te ha abierto su corazón.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Comprométete. Es posible que los fracasos amorosos o la experiencia en tu niñez te impidan creer en el matrimonio, pero debes esforzarte y buscar la forma de sanar esas heridas para que te comprometas a tener una relación estable con alguien. Es una forma de respeto hacia él y hacia ti también.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Mantén viva la pasión. No dejes que el día a día borre esos momentos de pasión. Propícialos, busca la forma de tener una cita a solas, coordina con alguien para que se queda con los niños o te haga la guardia en tu trabajo, pero alimenta la lujuria y la atracción física en tu relación.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aprende a escuchar. Esto es clave para que las relaciones perduren en el tiempo, ya que si realmente te detienes a oír lo que tu pareja tiene que decirte, incluso, preguntar lo que no entiendes, esto permitirá que la unión sea mucho más solida, porque sabes qué es lo que quieren.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Respeta el espacio y tiempo. Aunque sean pareja cada uno tiene su propia vida y debe respetarse su momento a solas, las horas que desee dedicarse sin tener que compartir contigo. Su privacidad. Esto no es indicador de que no te quiere o de que está saliendo con alguien más.