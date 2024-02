¿Quieres saber si alguien ya no te sigue en Instagram? 3 pasos para descubrirlo de forma segura

Instagram no solo nos permite seguir personalidades, medios de comunicación o cuentas de memes, también es un espacio donde conectamos con seres queridos y compartimos nuestra vida.

Sin embargo, las relaciones entre amigos, parejas, familiares y hasta admiradores pueden mutar y uno de los lugares donde se ve reflejado un cambio de corazón es en los seguidores de la red.

Las razones por las que una persona puede dejar de seguirnos en la plataforma y nosotros podemos dejar de seguir a otros son muchas: de conflictos y decisión de distanciarse a un cambio de parecer.

No obstante, especialmente tras una separación o pelea, es normal que intuyamos que alguien en específico nos dio unfollow y queramos confirmar si dicho usuario realmente ya no nos sigue.

¿Cómo descubrir si alguien te dejó de seguir en Instagram?

Existen dos formas de descubrir si alguien nos dejó de seguir. La primera se hace a través la plataforma de Instagram; mientras, la segunda se consigue mediante aplicaciones de terceros.

No obstante, la última no es muy segura y pone en riesgo tu información personal. Por esa razón, la recomendación es hacerlo a través de la app oficial siguiendo algunos pasos y no exponerte.

A continuación, te compartimos cuál es el método seguro para conocer si una persona te dio unfollow dentro de la famosa red social propiedad de Meta, de acuerdo al diario mexicano Milenio.

Paso 1

El primer paso es buscar al usuario que piensas pudo haber dejado de seguirte en Instagram. Lo puedes hacer usando el buscador o mirando en tu lista de seguidores en tu perfil en la red social.

Paso 2

Una vez ubicado el usuario, debes entrar en el perfil del internauta en cuestión. Si la página te sale en blanco, es porque borró su cuenta o te bloqueó. Si puedes mirar su feed, sigue el paso 3.

Paso 3

Una vez en el perfil de la persona, ve hasta la sección de seguidos y busca tu nombre usuario. En caso de que te haya dejado de seguir, no saldrás. De esta manera, podrás confirmar tu sospecha.

¿Y si tiene el perfil privado?

Si la persona que piensas que dejó de seguirte tiene su perfil privado, debes seguir otros pocos pasos. El primero es ir hasta tu perfil y buscar al usuario con el que esté registrado.

Si resulta que no aparece, es porque ya dejó de seguirte y saldrás de la duda. Si bien, el proceso puede ser un poco cansino, es seguro y puedes hacerlo con todos los usuarios que quieras.