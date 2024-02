Las 4 mujeres más resilientes del zodiaco: esto lo que puedes aprender de ellas

La resiliencia es una cualidad muy poderosa que todas las personas deben tener. Algunas la consiguen, mientras que a otras aún les cuesta. Pero, ¿qué es la resiliencia? Es un término que resuena con mucha frecuencia y se refiere a la capacidad que tiene el ser humano se reponerse ante las adversidades, así como ser flexible durante la incertidumbre, aún así salir más fortalecido de la tormenta de problemas.

Conseguir este punto puede resultarte abrumante, pero para esto será necesario trabajar muchos aspectos internos emocional y psicológicamente, como: observarte y conocerte, saber cuáles son tus limitaciones y virtudes, confiar plenamente en ti, saber sacar provecho de las situaciones viendo los lados positivos a pesar de lo abrumador que puede ser el momento, ya que todo tiene dos caras; y anclarte en el presente.

En el zodiaco hay cuatro mujeres que reúnes mayores condiciones para ser más resilientes y ellas son las de Aries, Tauro, Virgo, Escorpio y Capricornio.

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Las mujeres nacidas bajo este signo suelen ser muy enérgicas, además de valientes. Son avasallantes, por lo que van de frente ante los obstáculos que saben que no pueden sortear. Esto no significa que no tengan miedo, sino que saben dominarlo, es por esto que cuando llegan los cambios simplemente los encaran y buscan su lado bueno para que la adaptación sea mucho más rápida. Les gusta tomar la iniciativa y son muy persistentes.

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Las mujeres Tauro son demasiado determinantes. Ellas son pasivas, pero en medio de esa aparente calma tienen una fiera interna que las motiva ver de frente a las adversidades para analizar y ver su costado más frágil y de esta manera vencer. No se rinden hasta conseguir una salida. Tienen gran estabilidad emocional y tienen la capacidad de resistir a mucha presión por la sólida confianza que tienen en ellas. Además, son pacientes.

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Las chicas de Virgo se caracterizan por ser organizadas, lo que les da mucha ventaja, ya que muchas veces puede vaticinar qué se aproxima y cómo actuar porque siempre tienen un plan B con el que buscan solucionar. Aprender muy rápido de las vicisitudes. Siempre quieren aprender porque saben que el conocimiento es una herramienta invaluable al momento de enfrentar un problema. Se adaptan con facilidad a las situaciones complicadas, porque ven todo desde su perspectiva analítica.

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

La disciplina es una de las características de las mujeres nacidas en el signo de Escorpio. Se pueden entregar en cada acción que manifiestan, pues no le temen al dolor. Ellas simplemente buscan vivir sus emociones como vayan saliendo, claro, con sus limitaciones pertinentes. Tienen capacidad para transformar la adversidad en crecimiento personal. Son muy valientes y canalizan sus energía en lo que es verdadera importante.