WhatsApp: ¿Cómo funciona Carina IA? Conoce a la inteligencia artificial que transcribe audios

WhatsApp está constantemente agregando nuevas funciones que mejoren la experiencia del usuario. Desde el año pasado, la inteligencia artificial llegó para integrarse en la vida digital de las personas. La app de mensajería más utilizada en el mundo no podía quedarse atrás y ahora nos presenta Carina IA, la inteligencia artificial que permite transcribir audios.

Carina IA es un asistente virtual disponible en el servicio de mensajería de Meta, la cual se empezó a desarrollar en España. Esta IA, accesible para todos sus usuarios, es capaz de responder a cualquier pregunta en tiempo real, realizar recomendaciones personalizadas y transcribir audios en cuestión de segundos. El objetivo de Carina es ser un asistente funcional, accesible para una gran número de personas desde jóvenes hasta adultos mayores.

¿Cómo activar a Carina IA en WhatsApp?

Para poder usarla, todo lo que hay que hacer es acceder a su página web y hacer clic en el ícono verde ‘Ir al chat’. Automáticamente se abrirá una conversación en WhatsApp mediante el cual el usuario podrá interactuar con Carina, como si fuera un contacto más.

La ventaja de este chatbot es que fue creado en español, por lo que funciona a la perfección en este idioma. Además, esta herramienta a diferencia de otras IA, cuenta con conexión a internet, por lo que podrá responder a cualquier tema con información reciente. Así mismo, podrás pedirle consejos sobre un tema personal como por ejemplo, el organizar una cita romántica con tu pareja y el chatbot te ayudará a planear una sorpresa.

Carina IA

¿Cómo se transcribe un audio con Carina IA en WhatsApp?

Una de las funciones destacadas de Carina IA es la posibilidad de reenviar un mensaje de voz que ha enviado otra persona para poder tener una transcripción del mismo. Esta opción resulta ideal cuando el usuario no puede escuchar el audio, por ejemplo, en el caso de estar en un lugar muy concurrido donde no se puede oír bien y no se cuenta con auriculares.

Carina IA ofrece además información del clima, búsqueda por internet y respuestas precisas. WhatsApp también cuenta con otras opciones como Luz IA o Cami.