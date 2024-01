Los últimos días de enero estarán marcado por la suerte tras la alineación planetaria.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a querer comerte el mundo, hacer de todo porque tienes muchas energías y motivación, pero no los recursos necesarios para concretar, por lo que podrías experimentar frustración de vez en cuando. También puedes canalizarlo y buscar la forma de conseguir lo que deseas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La complicidad es esencial en la vida de pareja, así como el sexo. Será necesario que antes de que acabe el mes se den una escapada para que reaviven esa llama de la pasión, tu cuerpo te lo pide y él también, así solo será cuestión de coordinación y planificación.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No es a tu tiempo. Algunos de tus proyectos se desarrollarán mucho más lento de que lo deseas. Deja la impaciencia y disfruta del proceso, vive las etapas y absorbe todos los conocimientos necesarios. Verás cómo en un abrir y cerrar de ojos ya tendrás los resultados que esperas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Enfrentarás un conflicto con el que te darás cuenta todo el respaldo que tienes de parte de tus familiares, especialmente de quienes tienes mucho tiempo sin ver. Te sentirás afortunada a pesar de todo lo que estás enfrentando. Sabrás que esto ocurrió para fortalecer lazos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No dejes de dar tu opinión, porque esta hará la diferencia en tu empleo, ya que tienes muchos que aportar porque eres muy observadora y vez lo que otros no. Entonces, tu percepción ante ciertas circunstancia te permite tener una visión más ecuánime. Esto ayudará mucho.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Aprovecha la alineación para que uses todas esas energías positivas que se descargarán y presentes tus propuestas, hables con tus superiores y pidas el aumento o el cambio que quieres, ya que hay mucha probabilidad de que todo se te cumpla en un tiempo corto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás un gran impulso en un proyecto en el que estás enfocada. Se te presentarán todas las oportunidades y recursos que requieres para que comiences o termines de desarrollar. Eres una mujer que sabe valorar cada detalles y esto no lo dejarás pasar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Este fin de semana conocerás a una persona muy interesante que te hará creer de nuevo en el amor. Siéntete libre de actuar y complacerte, porque bastante que has sufrido. Ahora llegó el tiempo de sonreír, de ser feliz con alguien a tu lado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dinero no será problema para ti porque tendrás un ingreso extra, posiblemente proveniente de juegos del azar o un mega golpe de suerte que te permita conseguir pesos en el suelo, u ofertas irresistibles que te ahorrarán mucho dinero. Saldarás deudas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Será necesario que delegar funciones y te centres más en ti, porque te estás descuidando mucho. Tu estabilidad emocional no está equilibrada y a esto se le suma el estrés. Recuerda que otras personas también pueden y tienen la capacidad de hacer lo que tú haces.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No te calles lo que sientes, busca ayuda y apoyo en tus amigos y familiares, porque es normal que te sientas abrumada ante ciertas circunstancias que te están pasando y no sabes cómo canalizar. Saldrás de esto, ellos te escucharán y darán las luces que necesitas para que vuelvas a tu camino.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las cosas no te llegarán por arte de magia a ti, será necesario de que te esfuerces, que salgas a buscarlas. No culpes a los demás si no tomas el control de tu vida, ten iniciativa y solo así comenzarás a ver cambios positivos para ti, avanzarás mucho más rápido.