Conjunción de Mercurio y Marte marcará el último fin de semana de enero en el zodiaco chino

Enero llegará a su fin en los próximos días y este sábado y domingo, 27 y 28 , respectivamente, será el último fin de semana de este mes que avanzó rápidamente. Este 27 de enero, Mercurio y Marte tendrán la misma ascensión recta, lo que originará la conjunción que se dará en la constelación de Sagitario, y le traerá cambios, suerte y más a los signos del zodiaco chino: Buey, Tigre, Serpiente, Caballo y Gallo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Si quieres dejar algún vicio o comenzar una nueva en tu vida, pues estos dos días son cruciales para hacerlo porque estarán cargados de mucha energía positiva, que estarán a tu favor. Además, tendrás mayor disposición. Solo tendrás que intentarlo, poner de tu parte para que puedan conseguirlo. No se trata de cortar todo de raíz, sino de ir paso a paso. No hay apuro.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tendrás que decir “No” y te costará mucho porque esa persona conoce cuáles son tus debilidades y precisamente te llegará por allí para conseguir lo que quiere. Fija postura, no deje que sus manipulaciones cambien lo que quieres, solo para complacer a la otra persona. Sigue así y verás que pronto ya no se acercará a ti porque sabrá que no podrá conseguir algo contigo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Descansa. Recárgate de energía porque la próxima semana se viene cargada de mucho trabajo, tendrás responsabilidades y es posible que debas hacer horas extras, por lo que tendrás poco tiempo para descansar como tu cuerpo lo amerita en estos momentos, especialmente tu mente. Deja tu hogar como está, no se caerá porque no hagas una limpieza profunda.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Despertarás la envidia de algunas mujeres inseguras que quieren tener la fortaleza que tú proyectas. Lo que ellas no saben es que tuviste que llorar “lágrimas de sangre” para llegar a ese estado en el que estás. Sin embargo, sería bueno que hagas unos baños de protección para que esas energías que ellas despiden no afecten tu brillo natural y las vibras que te abren los caminos.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Usa estos días para planificar una serie de eventos que serán vitales para recolectar dinero para una buena causa. Tendrás mucho apoyo. No te detengas, porque tu entusiasmo está contagiando a muchos a tu alrededor. Eres aguerrida y conseguirás juntar toda la cantidad que necesitarás. Este será el comienzo de otros eventos que también serán exitosos para ti y los beneficiarios.