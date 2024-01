La primera Luna llena del 2024 traerá un golpe de suerte a todo el zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás la oportunidad de compartir en familia de un evento bastante agradable que te generará muy buenas ideas y contribuirá con tu motivación. No le des importancia al celular y otras personas que quieran tu atención. Focalízala en vivir ese momento único y mágico.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Firmarás un contrato que te cambiará para bien la vida, porque empezarás una nueva etapa, en la que el dinero no será problema. Sabes cómo administrarte y si antes lo hiciste con poco, pues ahora que tendrás más dinero en tus manos, te rendirá bastante.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Pasarás de nivel con tu pareja, quien es probable que te invite a mudarte con él o te pida matrimonio, pues te valora y se siente bastante cómodo contigo, porque te ama. Te sorprenderá con un gesto, al punto que llorarás de felicidad. La relación estará en su mejor momento.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Conocerás a un nuevo compañero de trabajo, quien te enseñará o le enseñarás cómo es la dinámica en el lugar, pero realmente con el pasar del tiempo se convertirá en un gran aliado, con quien podrás contar para en muchas situaciones adversas. Comenzarán a escribir una bonita historia entre ustedes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Llegó el momento de decirle a ese chico cuánto lo amas. Eres correspondida, pero él teme que lo rechaces, ya que no le has dado ninguna señal de que también te encanta. Deja el orgullo y lánzate. No te arrepentirás, sentirás esas “mariposas” en el estómago que hará recordar lo viva que estás.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tomarás una decisión que te costará un poco, pero finalmente tu instinto te guiará, así que no temas. Todo esto te hará salir de tu zona de confort para trasladarte hacia un espacio mucho mejor con mayores oportunidades para crecer tanto laboral, como personalmente.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Analiza tomarte un descanso, lo mereces. No te de miedo pedirlo a tus superiores. Solo hazlo porque todas las condiciones están dadas para que no se nieguen, para que a partir del lunes ya puedas tomar esos días en los que te desconectarás de todo lo que genera estrés.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se viene una buena noticia relacionada con la salud. Es posible que tú o un familiar con quien tienes una relación muy estrecha sepan que todo volverá a la normalidad, que ese episodio de amargos ratos por tu poco bienestar está llegando a su fin. Será un gran alivio.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hay muchas posibilidades de que te den la oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, pero haciendo un máximo sacrificio: dejando todo y a todos atrás. Esto en un principio será duro, pero precisamente esas personas se convertirán en tu motor para vuelvan a ti a mediano plazo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te llamarán de un empleo. Fue una solicitud que metiste hace muchos meses y de la que ya ni te acuerdas. Bueno, ahora trabajarás para esa compañía y aprenderás muchas cosas que te permitirán revalorizar tus conocimientos. Avanzarás muy rápido.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dentro de tu grupo de amigos hallarás el amor. Es probable que uno de ellos te esté mirando de una manera distinta. Tú ya lo has hecho, pero te has negado a aceptar lo que sientes porque no quieres arruinar la amistad. Sin embargo, esta quedará intacta. Se conocen muy bien y eso es un plus.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás en un buen momento económico para que le des rienda suelta a ese proyecto que tanto de apasiona. Emprender será muy factible, porque todos los caminos se abrirán para que puedas montar tu propio negocio e independizarte. Además, de incrementar tus ingresos.