Mujer revela que se arrepiente de haber adoptado a su hija y genera polémica viral: “Comencé a odiarla”

Una mujer reveló estar totalmente arrepentida de haber adoptado a su hija, fue a través de Reddit donde el usuario, quien decidió permanecer con su nombre en anonimato, reveló está difícil situación que generó un sinfín de reacciones.

La historia de una mujer que se arrepiente de haber adoptado a su hija se volvió viral en redes sociales

En el texto publicado en Reddit, acorde a lo consignado por Milenio, la mujer comentó que después de tener a su hijo a través de fertilización in vitro, decidió junto a su pareja adoptar, pero también revela que es capaz de darle el mismo amor que a su hijo biológico.

El medio Mirror recoge las declaraciones de la mujer y detalla que después de tener a su primer hijo, la pareja tomó la decisión de adoptar a una niña, pues lo médicos le indicaron que sería difícil para ellos volver a concebir.

“Adoptamos a una hermosa niña cuyos padres eran demasiado jóvenes para criarla por sí mismos. La amaba tanto y la trataba de manera diferente, pero nunca he tenido la sensación de que sea mía. Con frecuencia siento que estoy cuidando al hijo de otra persona”, escribió en redes sociales la mujer.

La mujer detalló su triste historia en Reddit

Lamentó no poder establecer un vínculo sincero con su hijo y se siente arrepentida de su decisión, ya que afirma que ha intentado forzar para sentir algo profundo por su hija, pero nada le funciona. “Me siento terrible, pero no puedo evitarlo. Intenté forzarme a sentirlo, pero simplemente no lo consigo. Ahora tiene 15 años y nunca sentí una conexión con ella”, aseguró.

Desafortunadamente para la menor su situación empeoró, pues la mujer afirma que en 2019 recibió la noticia de que estaba embarazada otra vez, ahora de una niña.

La historia generó polémicas en redes sociales

“Durante el embarazo, mis hormonas estaban por todas partes y comencé a odiar a mi hija adoptiva porque sentía que si tan solo hubiera esperado, no tendría que haberla tenido. Cuando nació mi hija, todo encajó. Sentí una conexión adecuada como con mi hijo y me vinculé de inmediato”, agregó.

“Suena horrible, pero adoptarla fue un error enorme. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. La quiero muchísimo, pero desafortunadamente no tanto como a mis hijos biológicos. Me odio por eso, ya que le prometí a sus padres que la amaría de manera diferente y siento que he decepcionado a todos”, finalizó su confesión.