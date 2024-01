“Nadie te prepara para esto”: Influencer muestra el lado más vulnerable de un embarazo de alto riesgo

Lesslie Polinesia, integrante de Los Polinesios, ha compartido a través de redes sociales el proceso por el que ha pasado con su embarazo, el cual anunció en octubre de 2023 y tomó a sus fans por sorpresa.

“Una vida crece dentro demi”, compartió a través de un video. “El cambio no es miedo, es vida, he crecido compartiendo una parte de mi vida desde que tenía 16 años, siempre junto a mis hermanos. Muchas veces hay cambios que son necesarios que hay que afrontar para crecer. Tras un gran cambio tienes una pequeña posibilidad de vivir lo que siempre has querido ¿lo tomarías?, yo decidí tomarlo”, expresó. No sé qué significa ser mamá, pero estoy descubriéndolo día a día. Celebro la vida con amor y con alegría y responsabilidad”,

Si bien compartir su día a día abiertamente ha caracterizado a la creadora de contenido, desde que dio a conocer sobre su embarazo, ha sido muy discreta y cuidadosa con lo que comparte, sobretodo respecto a su pareja. Sin embargo, una serie de complicaciones con su bebé la llevaron a abrirse como nunca para mostrar el lado más real y vulnerable de un embarazo de alto riesgo.

Lesslie Polinesia La influencer ha tenido que ser atendida de emergencia por un embarazo de alto riesgo (Instagram)

En diciembre, Lesslie preocupó a sus fans cuando dio a conocer que vivía momentos de angustia ya que había tenido que ser internada de emergencia debido a que su bebé estaba en riesgo de nacer prematuramente.

Ahora, la youtuber aprovechó sus redes sociales para compartir un video en el que explica que los doctores tuvieron que intervenir para mantener a la bebé en su vientre el mayor tiempo posible, con el objetivo de que lograra llegar casi al término de la gestación.

En el video se observa cómo tuvieron que colocarle dispositivos para ayudarle a estar en calma y medir las contracciones, así como los niveles de éstas. En un momento la joven bromeó respecto a que su bebé le estaba jugando una broma, pues al siguiente día era 28 de diciembre, día de los inocentes.

Aunque Lesslie parecía más tranquila, en el siguiente corte del video aparece llorando y se escucha decir que ya tenía 2 centímetros de dilatación, lo cual indicaba que ya estaba por entrar en labor de parto, pues la cabeza de la pequeña era lo que lo provocaba.

La creadora de contenido dejó ver que tenía mucho miedo de entrar en labor de parto pero entre su mamá y su hermana lograron calmarla, recordándole que estaba en las mejores manos y que no tenía que temer pues ambas se encontraban en buenas condiciones.

El video de Lesslie Polinesia dejó ver el lado más vulnerable de una futura mamá

Un embarazo se considera de alto riesgo cuando existen posibles complicaciones que podrían afectar a la madre, al bebé o a ambos. Los embarazos de alto riesgo requieren el control de un especialista para ayudar a garantizar el mejor resultado para la madre y el bebé.

Puede dar miedo pensar en la posibilidad de tener a tu bebé antes de la fecha prevista. Un nacimiento se considera prematuro si el bebé nace antes de las 37 semanas de embarazo, que es aproximadamente un mes antes de la fecha prevista.

La mayoría de las veces, los médicos no saben por qué los bebés nacen prematuramente pero suele ser porque la madre tiene un problema de salud durante el embarazo, como por puede ser diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre), hipertensión (presión arterial alta), problemas cardíacos o renales o una infección de las membranas amnióticas o del tracto vaginal o urinario. Si bien la influencer no ha dado detalles respecto a si alguno de esos factor pudo haberla llevado al riesgo de un nacimiento prematuro de su bebé, se trata de una situación que pueden enfrentar muchas mujeres de forma inesperada.