Luna llena en Leo: los rituales que debes hacer el jueves 25 de enero para sacarle provecho

Este jueves 25 de enero estará marcado por un movimiento astrológico, la Luna llena en Leo, la cual tendrá mucho impacto en los signos zodiacales. Esto no es para alarmarse o asustarse pues puede traer grandes beneficios si canalizamos su energía con rituales.

De acuerdo con los expertos de Glamour, su impacto moverá las energías de transformación y dar saltos que veníamos posponiendo por diferentes miedos. Leo está relacionado a proteger nuestros intereses y el amor propio, así que vas a anteponer tus necesidades por encima de todo.

Esta será la primera Luna Llena de enero 2024 (Foto: Unsplash)

Asimismo, afirman que es un buen momento para hacer ajustes que impliquen doblegar tu ego como pedir disculpas a alguien o delegar tareas. Dedica tiempo a cuidar de ti, potenciar tu autoestima y enfocarte en lo que te acerca a tus objetivos.

¿Qué rituales se puede hacer para aprovechar la Luna llena en Leo?

Manifestación en papel

Escribir tus deseos en una hoja es uno de los rituales más poderosos que podemos hacer en cualquier época del año y aún más en Luna llena en Leo. Toma una vela blanca, un lápiz y una hoja de papel. Escribe en primera persona y en tiempo presente los objetivos que quieres lograr, pero que no has podido alcanzar por miedo al cambio o límites autoimpuestos.

Aprovecha esta fecha especial para hacer un ritual de manifestación (Freepik)

Afirmaciones

Otra de las maneras más poderosas de conectar contigo misma es tomando una vela morada y una copa con agua y sal gruesa. Enciede la vela y repite tres veces la siguiente oración:

“Me abro a toda la alegría que me da la vida; yo acepto y merezco todas las bondades que me ofrece. Me amo, me apruebo y me uno con todo el poder de la Luna y el Universo”, recomienda la misma fuente. Una vez termines, bota el agua en una maceta y continúa con tu día con normalidad.