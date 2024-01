La prosperidad tocará la puerta de 5 signos del horóscopo chino el 16, 17 y 18 de enero

Los animales del zodiaco chino: Buey, Caballo, Gallo y Cerdo estarán preparados para recibir todas las oportunidades imperdibles que el cosmos les dará por tres días, esta semana.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Son días buenos para que pongas orden en tus pensamientos y llames hacia ti la prosperidad. Para esto tendrás que ser un poco permisiva. A veces sueles ser muy rígida en tus pensamientos y acciones, lo que te limita impregnarte de buenas vibras. Estos tres días son cruciales, para que inicies este proceso y puedas tener un mayor equilibrio en tu vida. Abrazar lo que el cosmos te regala y aceptar lo que no llega a ti, te hará libre.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Tu vida de negocios o profesional será tocada con una oportunidad de oro, ya que podrás interactuar con una persona bastante influyente a quien le podrás manifestar tus buenas ideas, que gustarán y lo atraparán. No dudes en hacer relaciones públicas, pero no te quedes inmóvil por el miedo o la vergüenza que pueda causarte esta situación. Es posible que tengas que viajar para desarrollar mejor tus ideas y plantearlas a personas aún más importantes.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A pesar de lo engorroso que puede ser el sistema público, estarás bendecida porque tendrás la dicha de pasar muchos controles y filtros gracias a tu buena aura, a la energía que irradias. Caerás bien a varias personas claves en el proceso que te toca experimentar, por lo que te ahorrarás mucho tiempo vital para avanzar en el proceso que comenzarás, posiblemente, en febrero. Así que rinde un tributo al cosmos por las puertas que te abrirá en tu camino.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Sacrificarás algo de dinero, pero tendrás éxito en la venta de un inmueble o bien del que tanto quieres salir y te ha costado, porque has tenido muchos obstáculos. Te llegará una oportunidad de oro para que multipliques ese dinero, no la desaproveches. Evalúa los riesgos, aunque son mínimos. Verás que no te arrepentirás. Contarás con la asesoría de una persona experta en el asunto, quien te guiará en todo momento.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estos tres días vivirás algunas situaciones en las que te darás cuenta que has cambiado para mejor. Estarás muy orgullosa de ti y lo que has conseguido, tras esos episodios tétricos que te marcaron. Esta nueva tú tiene la facilidad de resolver con facilidad y ver siempre las condiciones más positivas para resolver conflictos, llevando la bandera de la prosperidad en tu pecho.