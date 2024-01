5 cosas que no puedes hacer los viernes según el Feng Shui porque atraen la peor de las suertes

Cosas que no puedes hacer los viernes según el Feng Shui | (Matheus Bertelli / Arina Krasnikova/Pexels)

El Feng Shui no solo ofrece consejos para armonizar nuestros espacios, sino también para atraer la mejor de las energías a nuestra vida. Si es lo que buscas, hay cosas que no puedes hacer los viernes.

Aunque resulte extraño, los expertos aseveran que todo tiene su propia energía: personas, colores, lugares, fechas y por supuesto, los días, así que mejor evita alterar el orden en tu vida siguiendo estos consejos.

Cosas que no puedes hacer los viernes según el Feng Shui

Levantarte tarde

Sabemos que nos gana la pereza y el cansancio tras una ardua semana de trabajo. No obstante, en Soy Carmín aseveran que andar apurados disminuye nuestra relación con el equilibrio, lo que nos dota de estrés, ansiedad y nos hace propensos a tomar malas decisiones. Mejor inicia y cierra la semana laboral en mejor posición de energía.

Quedarse a dormir puede ser muy seductor, pero el Feng Shui recomienda la puntualidad | (Pexels)

No limpiar el bolso

Los viernes son un gran día para vaciar el bolso y el monedero de basura innecesaria. Si no lo sabías, aquello que acumulamos bloquea la abundancia y el dinero que quiere entrar a tu vida. Asimismo, aprovecha y límpialo para que lo conserves impecable, cuestión que dice mucho de tus hábitos.

Hacer cosas que no te gustan

Según el Feng Shui, lo que hagamos el viernes podría quedarse con nosotros todo el fin de semana, así que tenemos que tomar mejores decisiones con nuestros compromisos. En vez de sobrecargarnos de trabajo, sal de la oficina a tiempo; no te reúnas con personas que te llenan de infelicidad ni asumas responsabilidades a las que prefieres decir “no”. Esto disminuye el bienestar.

Los viernes son para priorizar tu salud emocional y librarte de malas energías Freepik

Procrastinar

Ni si te ocurre dejar esos pendientes que puedes sacar un viernes para el otro lunes. El “ya lo haré más tarde” desencadena sus consecuencias. Este retraso en el trabajo hace que sintamos más carga y más estrés, por lo que no aprovecharemos el fin de semana para descansar realmente.

Llevar cosas que no vibran contigo

Por último, entre las cosas que no puedes hacer los viernes según el Feng Shui se encuentra portar objetos que no vibran contigo, no te generan felicidad y que están viejos o deteriorados.