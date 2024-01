Portal 11/1: ¿Para qué sirve y cómo podemos aprovecharlo con estos rituales?

El mes de enero de 2024 trae muchas novedades, como el portal 11/1, el cual abre una nueva etapa en nuestra vida para arrancar con todo el año.

De acuerdo con Glamour, es el “primer gran evento cósmico” de este año, así que será la fecha clave para manifestar todos lo que deseas para tu vida en los próximos meses.

¿Para qué sirve el portal 11/1?

Los entendidos en el área afirman que este día marca la apertura de un portal energético gracias a una alineación astrológica de energías. Esto lo vuelve propicio para hábitos positivos como la manifestación, la espiritualidad, la intuición y la confianza en nosotras mismas para alcanzar esos proyectos que tenemos en mente.

Este es el mejor momento de enero 2024 para conectar con nosotras mismas (Pexels)

Esto lo puedes canalizar a través de rituales que te ayudarán a tomar el impulso necesario y que el universo te conceda eso que tanto pides.

Rituales para aprovechar el portal 11/1

Lista de agradecimientos

No importa si lo haces en la mañana, tarde o noche, lo importante es que no dejes que se acabe el portal 11/1 sin mostrar gratitud por lo que tienes. Detente un momento a pensar en todo lo que agradeces de tu vida antes de idear lo que quieres y aún no tienes, recuerda escribirlo en un papel y dedicarte media hora al menos para reflexionar. Envuelve el papel y quémalo en una vela.

Escribir nos permite expresar nuestros sentimientos más profundos (Unsplash)

Haz una lista de intenciones o vision board

“Lo segundo en la lista de rituales de manifestación es externar tus intenciones, ya sea por escrito o en voz alta”, apunta la misma fuente. Así que toma una hoja y escribe lo que te gustaría lograr este año

Meditación

Por último, acompaña los dos rituales previos para el portal 11/1 con una sesión de meditación de 20 minutos de duración. De esta manera te regularás emocionalmente y conectarás con tus necesidades.