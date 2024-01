Abundancia y paz: la guía para cada signo este 10, 11 y 12 de enero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hablar con la claridad, admitiendo que desconoces del tema te hará mucho más humilde y abrirá más puertas de las que crees, ya que saben qué esperar de ti, y no en el mal sentido de la oración, sino de que si te equivocas o no comprendes es porque no tienes el conocimiento suficiente.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay oportunidades para combinar lo que te hace feliz con el trabajo, por lo que este gran dueto te dará muy buenos dividendos. Además, de que te permitirá laborar con bastante motivación, siempre dando lo mejor que tienes y produciendo resultados de alta calidad.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Revelar un gran secreto te traerá mucha calma. Una hermana y otro pariente tuyo será la que te motivará a romper ese silencio que te ha desgarrado por años. Ahora todos entenderá el porqué de tus actitudes y las relaciones con ciertos miembros de la familia mejorarán notablemente.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te reconocerán todo el mérito y empeño que has hecho para cada día ser mejor en lo que haces desde tu puesto de trabajo. Tu evolución ha sido clara y notoria, por lo que te pondrán de ejemplo y esto te motivará a continuar superándote, algo que puede atraerte muchas oportunidades.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tomarás consciencia de que tus expectativas para atraer el amor son las que precisamente han estado jugando en tu contra y llenándote de frustraciones en todo este tiempo de soltería que tienes. Ahora el panorama se ve mucho más despejado y es posible que halles a alguien muy interesante.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu pareja y tú sostendrán una conversación bastante profunda sobre la relación que mantienen. Esta sinceridad los hará recapacitar en esas conductas que han tenido por años y que muchas veces interfieren en la paz del romance. La convivencia mejorará notablemente.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La paciencia es una de tus virtudes y será la que te brindará caer en tensiones innecesarias en tu puesto de trabajo con tus compañeros. Sabes que cada quien tiene un ritmo para cumplir con sus responsabilidades. Tolerar hasta cierto punto te librará de discusiones e impases.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Es momento ideal para que gestiones tu tiempo, dejando de lado la procrastinación. El día te “rendirá” y al mismo tiempo te deslastrará poco a poco del cansancio, porque te quedará tiempo para descansar como lo mereces para poder rendir como lo deseas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hacer ejercicios te traerá mucha calma. No solo verás beneficios a nivel corporal y salud física, sino también mental porque con ellos vas a drenar el estrés y botar todas esas malas energías que muchas veces te consumen de a poco. Crea nuevos hábitos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Cuidar las relaciones personales a pesar de la distancia y el tiempo te ha permitido siempre contar con personas en los momentos más cruciales de tu vida. Sigue cultivando esas buenas relaciones porque son las que te brindan mucha paz y tranquilidad, así como alegrías.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aunque tengas mucho conocimiento, no siempre puedes hacerlo todo. Delegar es pieza clave para que vayas teniendo un poco más de paz. Otras personas también tienen la misma capacidad que tú, incluso, hasta mayor, pero debes darles la oportunidad como te la han dado a ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás en una etapa de tu vida en la que la flexibilidad del pensamiento te ahorrará muchísimos problemas a corto y largo plazo, ya que no le darás cabida a situaciones con la que otras pretenden acabar con tu serenidad, la que tanto te costó conseguir.