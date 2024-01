Hábitos que debemos vencer en el 2024

Hábito del desorden

Recuerda que ordenar evita que todo aquello que hemos estado acumulando tanto en el aspecto físico como mental y espiritual, nos afecte.

No se trata de que ordenes tu espacio para cuando tienes visitas, sino de que tengas un lugar dispuesto para ti, que te sientas a gusto en ese espacio, puede ser en tu hogar o en tu trabajo.

Retirar todo exceso, sacar todo lo que está demás; esos cartones guardados por años, ropa archivada para algún día en el que bajes de peso, trastos que no ocupas diariamente pero si ocupan un espacio o libros que no tienen orden ni importancia.

Además, es común que haya quienes guarden los periódicos porque había un artículo interesante pero nunca más lo leyeron de nuevo, o también aquellos adornos, muchas veces en mal estado, que tienes la esperanza de arreglar, todas esas cosas que guardas acumulan polvo, humedad y mal olor.

Esto te va ayudar a evitar desde enfermedades como las alergias, a estados de ánimo como la depresión, falta de dinero, oportunidades, etc.

La victimización

Esa tendencia que tenemos de culpar a los demás de nuestros problemas y nuestros errores, así como de nuestros fracasos, puede impedir a que nos hagamos responsables de nuestras situaciones que vivimos y no seamos capaces de tomar medidas para mejorar.

La procrastinación

Un término relativamente nuevo, lo que significa postergar, es decir en palabras simples dejar para mañana, mañana lo haga, comienzo el próximo mes, espero termine el año, etc.

Excusas que nunca faltan para comenzar algo. Es decir, cualquier actividad que tienes planificada siempre hay una excusa para postergar su realización de algo que te haz propuesto, cuando tu evitas hacer algo por temor, miedo o inseguridad estas postergando, este retraso esta falta de decisión puede tener un impacto muy importante en tu vida, de pronto no quisiste aceptar esa cita para que te den la posibilidad de un trabajo, simplemente dijiste no, no, mejor sacaré otra cita a lo mejor ahí estaba el inicio de tu porvenir de asegurar tu futuro financiero, tu productividad.

La inactividad

Ser consciente que eso de no hacer nada te lleva a una vida sedentaria, tómalo en serio esto de la inactividad, comienza el día haciendo ejercicios 20 minutos al día eso ayudará a que tu estado de ánimo mejore, a que tu cerebro este mas sano, se libere de pensamientos negativos, está comprobado que realizar ejercicios disciplinadamente trae beneficios a nuestro cuerpo, a nuestra salud mental, física ayudándonos a mantener toda la estabilidad en relación a nuestro proyecto de vida.

La ingratitud

Esto hay que cambiar si o sí , es necesario reconocer lo que el resto aporta en nosotros, no valorar lo que tenemos, lo que hemos conseguido,

Volvernos agradecidos será la consigna para el próximo período, te invito a escribir todos los días tres cosas, por las cuales te sientes agradecido, ejemplos…….

La gratitud va aumentar tu empatía, tu autoestima, va aumentar los sentimientos agradables que te traen como la armonía y bienestar.

Salir del encierro

Existen personas que consideran que mejor quedarse en casa es la mejor solución a no tener que enfrentar o ponerse en contacto con el exterior.

Esto evitará que vayamos creciendo espiritualmente, socialmente, anímicamente, debemos abrirnos, actualizarnos, ponerse en contacto con la naturaleza, percatarnos que hay mas cosas hermosas fuera de nuestras 4 paredes, ej, de las personas de la tercera edad.

Salgan a caminar, si viven en un piso alto no tomen el ascensor bajen y suban las gradas, no te enchufes al televiso o al celular, o a los aparatos electrónicos, todo este cambio va a mejorar tu estado de ánimo, evitarás tu ansiedad, el estrés, evitarás esas crisis emocionales que aparecen cuando estamos demasiado inmerso en esa zona inerte, cuando aparecemos encerrados todos los días.

Subestimarnos

Dejar de ver las cosas malas de uno mismo, dejar de machacar todos los errores que cometemos, ok aceptar ya lo hice ya me equivoque, evitar rayarnos en lo mismo, que el asumir un error nos lleve a prender, dejar de ver siempre las cosas que nos salen mal. Cuantos de ustedes dicen: “En todo me va mal”.

Pues bien, saca este hábito que tienes de subvalorarte, cambia esa apreciación que tienes de TI, esto va ayudar a enforcarte en las cosas positivas y lograr así lo que te planteas.

El resentimiento

Cuantos de ustedes viven del enojo, de esos malos sentimientos, de vivir todos los días acordándose del daño que le han hecho de alimentarse todos los días de los resentimientos, cuantos dicen: “Por lo que me hizo, no le perdonaré jamás”.

¡Hey lo que tuvo que pasar pasó! Cambia la página no te quedes en el enojo, no crees que es momento de ser un poco generoso y perdonar, es necesario proceses tus emociones, anda acomodando ya tu historia, deja ir lo que te carcome, el hecho de perdonar es un regalo que no le hacer a los demás es un regalo que te hacer a ti mismo a sacar el odio y el resentimiento de nuestra vida.

El insomnio

Cambia el hábito por ejemplo de ver televisión hasta altas horas de la noche, o de enchufarte al celular a la Tablet, y más; esto no les permite dormir lo suficiente, es necesario cuidar nuestro horario de descanso.

Este hábito de no dormir y ponerse a trabajar, estudiar o hacer cosas que te distraen y no te permiten descansar puede estar perjudicando tu salud, tu estado de ánimo, tu sistema nervioso, esto puede originar que baje tu estado de protección inmunológica, tus defensas pueden disminuir y puede generar alteración en tu organismo. Es necesario des a tu cuerpo el descanso que se merece.

Descuidar tu dormitorio

Algo tan simple y sencillo como tender tu cama, no te imaginas de cuantas cosas te liberan, desde tener la sensación de haber logrado algo, hasta la satisfacción de saborear un nuevo comienzo del día.

Este hábito te hará sentir muy bien, de sentir la sensación de estar logrando cosas buenas, esto hará que tu día pese a los problemas que tengas que atravesar, será más fácil solucionar lo que tengas que hacer, aunque lo creas, ese hábito de tender tu cama antes de comenzar cualquier actividad te va a sumergir diariamente en un ambiente de satisfacción.

Recuerda que tú eliges qué hábito deberás cambiar para proyectarte a un periodo 9 lleno de satisfacciones. Puedes contactar a Fascia a través del: 099 571 2096

