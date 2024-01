La paz y la riqueza estarán bajo la lupa con la primera Luna menguante del 2024

Desde ayer 4 de enero de enero y en la constelación de Libra, la Luna llegó a su fase de cuarto menguante con algunas sorpresas que afectarán la paz para Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio y Sagitario. La Luna cuarto menguante es la séptima fase lunar y contraria al cuarto creciente, de acuerdo con los astrónomos este evento inicia su salida a las 0:00 horas.

Se sabrán secretos que dejarán a todos en shock, pero también aliviarán la carga mental. Se vienen oportunidades para emprender desde el conocimiento.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dejarás salir todos sentimientos que han estado reprimidos por no querer romper con las tradiciones y creencias familiares. Sin embargo, ya llegó la hora de que las cosas cambien y serás tú quien inicies una nueva etapa. Derribarás tabúes y sentirás que sueltas una carga pesada. Con estos verás los verdaderos rostros de quienes te rodean y comenzará una etapa de poda del árbol genealógico. Fortalecerás tu autoestima.



Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te ganarás la confianza de alguien que no te conoce. Esa persona te admirará por esas experiencias que has tenido y cómo has logrado salir adelante. El respeto también será la base de esta nueva amistad que va a empezar y que se consolidará con el tiempo. Agradece por este angelito en tu vida, ya que será quien te guiará cuando tengas dificultades.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Te plantearán iniciar un negocio porque, aunque no tienes dinero, sí cuentas con el conocimiento necesario para levantarlo. Eres una mujer muy persistente y resiliente, además que gozas de liderazgo que se requiere para emprender. Ponle todo el empeño y conseguirás los triunfos en menos de lo que piensas. Estarás muy motivada porque harás lo que te gusta y eso es felicidad.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Podrías cambiar la forma en la que vez cierta circunstancia y será tras un desengaño amoroso, ya sea tuyo o de un ser amado. Entenderás a quienes alguna vez te plantearon esta situación y que en su momento no lograste entender. No sufrirás, pero sí pondrás en práctica esa lección que aprenderás en los próximos días. Además, transmitirás a otros el mensaje.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Descubrirás un secreto familiar que te dolerá mucho. No sabrás cómo actuar, y presa de la desesperación pudieras decir algunas cosas que no deberás. Escucha con atención, no juzgues y apela por la empatía. Ahora sí comprenderás el porqué de la actitud de esa persona por tantos años. Lo mejor que puedes hacer el abogar por el bienestar mental de tu pariente, que te necesita y darle la oportunidad de que se desahogue.