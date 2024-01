La suerte en el dinero en 5 signos se afectará por la Luna cuarto menguante

Desde el signo de Libra, llegará la primera luna cuarto menguante del año este 4 de enero, que traerá malas noticias en materia financiera, especialmente en los signos de Aries, Leo, Libra, Capricornio y Piscis, quienes tendrán que estar atentas para no caer en cuentos de camino que terminen por quitarles su dinero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá una pérdida de dinero por confiar en las personas inadecuadas, que te embaucarán con una historia conmovedora. La falta de comunicación con otras personas cercanas a ti, será lo que te condenará. No sería la primera vez que esto te ocurre y se debe a la gran bondad que habita en ti. Solo debes ser más precavida, sin que tu generosidad se afecte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Por consejo de un amigo o familiar entrarás en un negocio que parece dar grandes ganancias en poco tiempo. Algo que necesitas en estos momentos, pero no dejes que la ambición y desesperación te cieguen porque entonces lo lamentarás profundamente. No será otra cosa que las estafas piramidal, pero camuflada con otro sistema. Debes estar atenta y no confiarte de que tus familiares dan buena fe de eso, ya que ellos también perderán, pero más que tú.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Pon mucha atención a sus objetos, especialmente los electrónicos, porque por descuidos podrás perderlos o dañarlos, lo que representará al final gastos que deberás asumir lo antes posible, porque son artículos que usas con frecuencia, quizá hasta trabajes con ellos. No los prestes tampoco, nadie los cuidará mejor que tú. Así que ya estás avisada de por dónde se puede desaparecer tu dinero en un 2x3.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Quizás tomes la decisión de dejar el empleo que tienes por otro que paga mejor. Sin embargo, te darás cuenta de que será un grave error, porque aunque ciertamente en materia económica te irá mejor, también lo es que tendrás muchas cosas en contra para hacer tu trabajo correctamente. La envidia estará a flor de piel y tú serás la víctima. No confíes en tus compañeros, que no estarán contentos con tu llegada. Analiza bien cómo es el ambiente laboral ante de dejar tu actual puesto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

El 2023 fue el año de la abundancia, pero este no será igual. La austeridad se instalará por unos meses en tu vida, pero que esto no te haga sentir mal o culpable por el dinero que has gastado, porque has sido muy responsable en su uso. Concretaste muchas metas y quizás las de este año demoren un poco, aunque las conseguirás, por lo menos las más importantes.