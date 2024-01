Numerología: cómo saber si estás pagando un karma solo con tu fecha de nacimiento

No es descabellado que en medio de las dificultades consecutivas pensemos que hay algo mal con nosotros. Así puedes saber si estás pagando un karma acorde con los principios de la numerología.

Según los expertos en el área, a veces se generan desequilibrios o “deudas pendientes” de suerte y energía en tu vida, así que eso muchas veces explica porqué aunque nos esforcemos, fracasamos en el ámbito laboral, amoroso, económico y más desgracias aparecen de forma consecutiva.

Numerología: cómo saber si estás pagando un karma

Lo primero que debes hacer es sumar tu fecha de nacimiento para encontrar tu dígito vital. Por ejemplo, si naciste el 8 de noviembre de 1997, sería de esta manera: 8 + 1 + 1 (noviembre es el mes 11) + 1 + 9 + 9 + 7 = 3 + 6 = 9.

Es importante separar los dígitos y llevarlos a su forma individual, ya que la numerología solo admite los números del 1 al 9. Ahora debes pasar a decodificarlo para comprender mejor tu situación actual.

Número 1

A pesar que se presentan muchas situaciones negativas en tu vida, es cuestión de actitud y personalidad encararlas de buena manera. Si esto es así, fácilmente podrás superarlas y fortalecerte en el proceso.

La numerología según tu fecha de nacimiento puede decir mucho de ti (Unsplash)

Número 2

Armonía y balance. Muchas veces los problemas en tu vida surgen porque no hayas estas dos claves entre tus deseos y los requerimientos del mundo, por lo que oscilas entre ser muy permisiva, o bien, demasiado egoísta.

Número 3

Tu vida estará marcada por situaciones trágicas, pero con toma de decisiones efectivas e imaginación podrás encontrar equilibrio para vivir en plenitud.

Número 4

Gozarás de estabilidad. Aunque no quiere decir que no hay desafíos o problemas, no serán lo suficientemente trágicos como para decir que estás pagando un karma, según la numerología.

Número 5

Deberás explorar todos tus recursos para hallar las mejores opciones para ti. Tendrás retos y pruebas, pero está en ti poder encararlas con determinación, ya que de no, van a sobrepasarte.

La numerología te ayuda a descifrar tu destino vital (Freepik)

Número 6

Ten compasión contigo misma. La vida te pondrá muchos retos, así que si no te tratas con respeto o amor propio, puede ser que te veas consumida por ellos.

Número 7

Debes estar abierto a la ayuda de terceros para superar más fácil las tragedias que te marcarán. Hay ángeles dispuestos a ayudarte.

Número 8

Debes aprovechar tu poder para encarar los problemas, porque tienes una fortaleza interna admirable.

Número 9

Significa servicio y sacrificio, así que es muy probable que te toque llevar a cabo difíciles proyectos personales o colectivos. Si los superas, serás reconocido por muchos como alguien de admirar.