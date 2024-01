Mujer culpa a TikTok por arruinar su matrimonio: su esposo se quiere separar por curioso motivo

Una mujer culpó a TikTok del fin de su matrimonio de 12 años, luego que su esposo se volviera adicto a una tendencia de la mencionada red social, la cual lo cambió por completo. Su relato se volvió viral en Reddit y el caso generó revuelo entre los usuarios.

Según consigna NY Post, la mujer de 37 años afirmó que la relación con su pareja era estable y feliz, hasta que él comenzó a utilizar la aplicación y conociera los videos de “tradwife”, en donde mujeres aseguran que han dejado sus carreras de lado, mostrándose felices haciendo las labores domésticas como limpiar, lavar, cocinar o criar a los hijos, además de atender a sus esposos.

En ese sentido, la angustiada esposa reveló que el hombre se volvió adicto a este tipo de videos a principios del 2023 y que en la actualidad están a punto de divorciarse.

“No éramos una pareja tradicional. Ambos trabajamos, ambos hacemos quehaceres domésticos y cuidamos a los niños. No se quejó nunca de eso”, señaló ella en Reddit.

“[Pero] alrededor de marzo comenzó a actuar de manera extraña”, expresó. En ese sentido, indicó que él “se quejó de mi aspecto. Se quejó de la comida. Se quejó de que yo trabajaba muchas horas. Trabajo las mismas horas que él. A lo largo de nuestro matrimonio, él nunca tuvo quejas sobre la comida que cocino. Me visto con ropa más cómoda cuando estoy en mi casa. Nunca tuvo problemas con eso”.

Tras esto, descubrió que el hombre se había obsesionado con una “tradwife”, a la cual no quiso nombrar. “Su contenido me parece inventado y no realista porque fue 100% hecho para el público masculino”, señaló ella.

“Le dije que todo esto era un acto que ella presentaba para que el mundo lo viera. Esta no es la realidad. Además, nadie limpia su casa con vestidos bonitos. Los vestidos se ensuciarán”, afirmó.

El brutal cambio del hombre tras obsesionarse con tiktokera

Sin embargo, su esposo no hizo caso omiso y continuó con las críticas. Incluso, comenzó a compararla con una amiga de él que es dueña de casa, ante lo cual la instó a abandonar su trabajo para que se preocupara de sus hijos y de los quehaceres domésticos.

“Él sabía que yo no era el tipo de mujer que quería ser ama de casa. No tuvo ningún problema con eso. Intenté decirle que dejara de ver este tipo de contenido. Realmente me duele que idolatre a otra mujer en lugar de a su esposa”, señaló la mujer.

Poco después, indicó que el hombre abusó verbalmente de ella por primera vez en sus 12 años de matrimonio y que le advirtió que debía ser “una esposa sumisa”.

Finalmente, descubrió que su esposo estaba hablando con otra mujer en línea, por lo que lo encaró. “Ni siquiera estaba avergonzado ni sentía remordimiento. Me dijo que merece algo mejor”, manifestó.

El caso generó diversas reacciones en Reddit, en donde todos le dieron apoyo a la mujer. “Espero que tu corazón pueda sanar y puedas seguir adelante”, “Si no crees que el 95% de Tiktok es inventado, eres un estúpido” y “Las posibilidades de que se dé cuenta de su error en algún tiempo son bastante altas. Como dice el viejo dicho: ‘No sabes lo bueno que lo tienes hasta que ya no lo tienes’”, fueron parte de los comentarios.