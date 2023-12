Última semana del 2023 atrae fortuna y amor a 3 signos cuando en el cielo estalle una lluvia de estrellas

Tan solo quedan 3 días para que finalice el 2023, un año que nos dejó grandes aprendizajes y eventos astronómicos que marcaron el rumbo de cada uno de los signos.

No podía finalizar mejor que con una lluvia de estrellas Cuadrántidas junto a una Luna Llena que atrae las mejores vibras positivas para el 2024, el año de la “energía poderosa”, según la numerología.

Tauro, Cáncer y Leo serán los signos con un golpe de suerte que les traerá abundancia y les permitirá iniciar el 2024 en abundancia y rodeados de amor.

Tauro

Los nativos de este signos experimentarán la abundancia de una manera que jamás habían imaginado que ocurriría. Un proyecto estancado, de repente se mueve y genera frutos que equilibran tus finanzas y te permiten finalizar el año con prosperidad. Es el momento de retribuirle a tu familia todo lo que en algún momento hicieron por ti. Disfruta de buenos momentos con tu pareja porque se lo merecen.

Cáncer

Los nacidos bajo las influencias de este signo recibirán un dinero que creían perdido. Pues resulta que llega a sus manos y es el momento de invertirlo en ese negocio al que tanto le has dado vuelta en la cabeza. Las estrategias están allí, las personas que quieren hacer equipo están dispuesta, así que solo tienes que accionar para empezar con muy buen pie el 2024. Estos días serán perfectos para que consolides tu relación de pareja y por fin propicies un encuentro con la familia. Todo irá muy bien.

Leo

Tu actitud positiva y tu energía radiante son los elementos que te han permitido ser exitosa en las últimas semanas. Superaste desafíos y cumpliste con la meta que te habías propuesto. Todo lo que lograste te lleva a tener en tus manos mucho dinero, fruto de tu trabajo y tu gran esfuerzo. Es prudente ahorrar, pero también ayudar a la familia y darle todo lo que le has prometido para sacarlos adelante. El apoyo de tu pareja será muy importante en estos momentos.