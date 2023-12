Mujer llora tras revelar que le cancelaron cita por ser trans y genera debate viral: “¿Por qué lo tengo que contar?”

Un video se volvió viral durante los últimos días en las redes sociales y generó diversas reacciones. Esto luego que una mujer española llamada Lucía Heredia confesara que un hombre rechazó tener una cita con ella por ser “una chica trans”.

En el registro, la joven señala entre lágrimas que “llevo media hora intentando tranquilizarme, pero no puedo. Yo no tengo la culpa de ser trans. Según él, de primeras ya lo sabía, pero no paraba de enviarme indirectas para ver si yo se lo contaba”.

“¿Por qué lo tengo que contar si no tengo la confianza suficiente? Estoy harta que me rechacen siempre por ser una chica trans”, expresó.

“Odio a los tíos (hombres) hetero-básicos de mierda. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans ¿Por qué tengo este puto (sic) problema con cada chico que le cuento que soy trans? Es que no lo entiendo”, manifestó.

El video generó revuelo en redes

El registro logró cerca de 70 millones de reproducciones y generó diversas reacciones a través de las redes sociales.

Acorde a lo consignado por La Vanguardia, una de las voces que opinó sobre el video fue la escritora española Lucía Etxebarría.

“¿Debes contarle a una persona que eres trans antes de tener una cita? Sí, de la misma manera que debes contarle que estás casado o que tienes novia”, afirmó.

Otras personas en tanto comprendieron el sentir de la mujer. “Igual que es normal que le cancelaran la cita, también es totalmente normal que se sienta dolida porque una persona trans no pueda tener una vida sexoafectiva con normalidad. Un poquito de humanidad”, indicó por su parte otro usuario.