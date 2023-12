El 2023 se despide con una lección para cada signo en el horóscopo chino

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Aprende de las vivencias pasadas en el amor. Analiza todas esas circunstancias que te pusieron en jaque, que tu pareja te reclamó o tú dejaste pasar. Esto será la clave para que hagas los ajustes pertinentes en la relación actual o en las venideras.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Aunque a veces las circunstancias en el trabajo estén un poco complicadas, no dejes que borren tu sonrisa con sus malos comentarios y actos. Mantén una actitud positiva y demuestra siempre compromiso, porque esto influirá directamente en tu productividad.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Dedica tiempo al descanso y al esparcimiento. Este año te has enfocado demasiado en el trabajo y tú y tu familia han quedado replegadas, deteriorando un poco las relaciones, por lo que tendrás que aprender a no hacer nada o invertir minutos en distraerte y divertirte. No lo mires como un gasto.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

En la vida todo es cíclico, así que si estás atravesando un mal momento, recuerda que solo es una etapa que pasará aunque pienses lo contrario; y si estás en la cúspide, no olvides guardar para la época de austeridad y cultivar relaciones para que te sirvan de apoyo en los tiempos críticos.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Valórate como mujer y como madre, muchas veces dejas que los seres queridos te humillen y se aprovechen de tu nobleza. Por actitudes mucho más insignificante has desterrado personas de tu vida, pues poda tu árbol genealógico si es necesario. Hallarás paz.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Las metas para el próximo año no solo deben ser materiales o relacionadas con la pareja o la familia. Fíjate varias metas pequeñas profesionales, porque te permitirán avanzar para tener un mejor ingreso económico, pues a veces dejas de lado este aspecto. No pienses en la empresa, hazlo en ti.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

No dejes de creer en tu potencial y en lo lejos que puedes llegar. Muchos te dirán que estás loca, que no podrás, pero vuélvete sorda ante ellos y sigue sin parar. Esa perseverancia y constancia serán las que te den grandes satisfacciones en este nuevo año.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

El autoconocimiento es vital para avanzar. Saber cuáles son tus fortalezas y debilidades te servirán para corregir, aprovechar y potenciar todo lo que se te presente en el camino. Es importante que de vez en cuando te analices y reflexiones sobre lo que te ha resultado y lo que no, para no caer de nuevo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estás tan pendiente del día a día, de resolver o sobrevivir que se ha olvidado soñar, trazarte metas. Sin sueños la misma vida va perdiendo cada más sentido y solo andas por inercia. Identifica qué es lo que más quieres y que tú puedas controlar, y trabaja por ello.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Los celos son señales de que le importamos a alguien o que esa persona es valiosa para nosotros, pero cuando son desmedidos y sin razón de peso, pues llega la hora de buscar ayuda profesional que te indique qué es lo que debes sanar en tu vida, porque esa inseguridad no te da tranquilidad.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Lo sentimientos muchas veces son las grandes anclas que impiden avanzar, y tú tienes una gigantesca, que debes aprender a soltar si quieres que este 2024 sea un año más próspero y distinto. La culpa es una de las principales que tienes que parar.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Uno de los éxitos en las parejas duradera es el respeto muto, la empatía y la comunicación, tres factores que debes poner más en práctica o pedirlas más, si realmente deseas recuperar esa relación que tienes. Si estás soltera, pues tenlo presente para que el amor no falle.