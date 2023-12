El Año Nuevo atrae fortuna y éxito con los números de la suerte para cada signo del 27 al 31 de diciembre

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Sus números de la suerte son: 45, 68, 89

Será una semana de análisis y reflexión de los objetivos que te vas a trazar en 2024 para que los negocios y los proyectos sigan exitosos y produciendo mucho dinero. Los astros están contigo para trazar cualquier estrategia con buenas perspectivas.

Tauro

Sus números de la suerte son: 6, 32, 50

Esta semana vas a superar varias dificultades que mantenían estancados tus proyectos. Las cosas van a mejorar y empezarás el año con muy buen pie si mantienes una actitud positiva y te sientes segura de tus estrategias.

Géminis

Sus números de la suerte son: 36, 53, 67

Será una semana movida con nuevas oportunidades que se te van a presentar y te van a poner en la disyuntiva de tomar una decisión para darle un cambio a tu vida profesional. Cualquiera sea el rumbo te irá muy bien.

Cáncer

Sus números de la suerte son: 13, 30, 47

Los objetivos que te habías planteado en este 2023 se cumplen, pero algunas situaciones vas a tener que movilizarlas en estos últimos días para que inicies el año con un incremento en la producción y equilibrio económico.

Leo

Sus números de la suerte son: 9, 24, 41

Es una semana que debes aprovechar para exigir mayor compromiso con el proyecto que estás sacando adelante. Si no impones tu criterio se puede perder todo el trabajo que has hecho en este tiempo. No lo permitas y resuelve toda esta situación.

Virgo

Sus números de la suerte: 8, 25, 42

Finalizas esta semana con una propuesta laboral que podría cambiar tu rumbo profesional. Cualquiera sea la decisión que tomes tendrá buenas perspectivas de futuro, solo tienes que reflexionar y ver los pro y contra de este nuevo camino.

Libra

Sus números de la suerte son: 55, 66, 91

No te apresures a tomar decisiones que te pueden costar tu equilibrio económico. Ya lograste producir lo que necesitabas, no inventes invertir por conseguir más porque no es el momento para eso. Espera que terminen estos días y analiza lo que debes hacer con ese dinero extra que llega a tus manos.

Escorpio

Sus números de la suerte son: 21, 39, 46

Te esforzaste mucho para superar todos los desafíos que significaba llegar a la posición en la que estás hoy. No puedes dejarte vencer por la incertidumbre y el miedo. Sigue adelante y hazle caso a tu intuición que los negocios van a salir muy bien.

Sagitario

Sus números de la suerte son: 11, 28, 52

Recibes un dinero que dabas por perdido hace mucho tiempo, pues llegó el momento de tomarlo e invertir en ese emprendimiento que tienes en mente. Es tu momento para lograr la estabilidad financiera por la que has luchado todo este tiempo.

Capricornio

Sus números de la suerte son: 33, 49, 75

Tu liderazgo ha logrado grandes cosas en el plano profesional y así te debes mantener en los meses por venir. No puedes bajar la guardia ni tampoco dejarte vencer por todos los obstáculos que aun te tocan sortear. Fortaleza y valentía para seguir el camino.

Acuario

Sus números de la suerte son: 26, 40, 64

Vale la pena que te sientes esta semana a reflexionar qué quieres en tu futuro profesional porque las oportunidades laborales te llegan y tendrás que decidir si te quedas donde estás o decides moverte para experimentar otros rumbos.

Piscis

Sus números de la suerte son: 7, 33, 49

Las situaciones complicadas en el plano laboral las resuelves con una facilidad que dejas sorprendido a todos, así que eso te da la oportunidad de ascender y de tener mayor poder para algunos proyectos que vas a liderar. No temas y sigue avanzando como hasta ahora.