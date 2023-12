El amuleto de la suerte que cada signo debe tener en Nochebuena para atraer la prosperidad

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay mucha suerte en cuestiones de dinero, puede ser que recibas pesos, te ganes algo que necesites o puedas vender. Sin importar la cantidad que llegue a tus manos, adminístralo bien para que puedas solventar lo primordial. Amuleto: trébol de cuatro hojas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por algunos inconvenientes, tendrás que hacer cambios en tus pautas de hoy y de mañana, reorganizarte para que no te sientas abrumada y puedas hacer con tranquilidad todo lo que tienes en mente. Elabora una lista para que no te olvides de algo. Amuleto: mandarina

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Se vienen muchas transformaciones positivas que te edificarán. Estos días recibirás las primeras señales. Será un proceso sanador que te permitirá avanzar sin tantas cargas emocionales. También puedes ayudar, sacando de tu casa todo lo que no sirva. Amuleto: búho.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Algunas cosas no resultarán como lo esperas, pero tampoco será para agobiarse, porque igual se darán. Incluso puede ser que algunas excedan tus expectativas. No descuides el área financiera de tu hogar, protege tu dinero, recuerda que hay muchas estafas. Amuleto: ropa interior roja.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrás un excelente ánimo, te sentirás muy motivada y vas a contagiar a todos con tu energía. La alegría te brotará por los poros. No dejes que situaciones que no puedes controlar opaquen tu brillo, busca una forma de reír si esto sucede. Amuleto: campanas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Sentirás mucha confianza en lo que vas a hacer y se deberá principalmente porque tienes mucha información que respaldan este sentimiento. Sin embargo, no está de más que busques algunas otras opiniones para conocer lo bueno, lo malo y lo feo. Amuleto: la mano de Fátima.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Deberás ser muy discreta con tus planes. En esta época de fiestas cuando todos preguntan por lo que has hecho, pues no des muchos detalle, no comentes tus planes para evitar que se trunquen. No sabes quién tenga las vibras que puedan afectarte. Amuleto: mariquitas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se viene un reencuentro con un amor del pasado que puede poner de cabeza tu vida sentimental actual. Entonces, es posible que tengas que elegir entre dos chicos o quedarte sola para pensar mejor las cosas. Días turbios en los que debes ser sincera contigo. Amuleto: herradura.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es hora de que dediques unas horas a ti. Es el momento preciso para una transformación de la apariencia, un corte de cabello, cambiar de color, atreverte a lucir algo que antes deseabas hacerlo, pero la seguridad en ti lo impedía. Ahora tienes mucha confianza. Amuleto: llave antigua.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Algunas palabras o acciones de tu pareja pudieran herirte. El silencio no será el mejor consejero, por lo que tendrás que hablar sobre lo que te molesta y que desea que no se repita más. Ya una vez conversado, pues debes dar tiempo para que recapacite. Amuleto: ojo turco.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Sin dudas es un día genial para que sigas tus instintos y los uses en el azar porque el universo está conspirando a tu favor y hay una gran posibilidad de que seas la ganadora. Solo tienes que ponerle bastante fe para que seas escuchada. Amuleto: ropa interior amarilla.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay que saber pedir, tienes que hacerlo con el alma, pues el lenguaje que el cosmos usa para comunicarse. Esos problemas que te agobian se esfumarán porque un extraño será quien te tienda la mano para ayudarte a salir del hoyo en el que estás. Amuleto: monedas del Feng Shui