La Navidad atrae suerte, dinero y amor a 5 signos cuando inicie el Solsticio de Invierno del 21 al 25 de diciembre

Todos se preparan para recibir al Espíritu de la Navidad, la carta de los deseos, el incienso y la esencia de mandarina para atraer la buena suerte, pero sobretodo para profesar amor y ser generosos y humildes con el prójimo.

Es el anuncio de la llegada del Solsticio de Invierno, el momento en el que los rayos solares llegan de forma perpendicular a uno de los trópicos de nuestro planeta, lo que marca el inicio de las estaciones de verano y de invierno en cada hemisferio de la Tierra.

Los signos de Tauro, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis recibirán las vibras positivas del Universo que les traerá prosperidad, abundancia y amor en víspera de Navidad.

Tauro

Recibes todo el reconocimiento profesional tras un largo año de arduo trabajo y de luchar por sacar adelante cada reto impuesto. Es la recompensa a la constancia, así que recíbelo con amor y disfruta de lo que significa que te valoren y reconozcan que gracias a ti los negocios avanzaron lo que permitirá iniciar el próximo año con buen pie. El dinero está en tus manos, pero la prudencia es el arma de los poderosos y es allí donde debes poner todo tu empeño para ahorrar, para salir de compromisos y para prepararte para nuevos desafíos. Tu pareja es tu apoyo y merece de toda tu atención, así que busca el momento para recuperar el amor que los une.

Cáncer

Tus metas propuestas durante todo este año las has cumplido a cabalidad y los frutos de tanto esfuerzo lo ves en estos momentos cuando sientes que llegó el equilibrio económico. Con tu trabajo has podido sacar adelante la familia y ahora toca disfrutar y celebrar porque es un logro que te anima a seguir avanzando. Cuida mucho el dinero porque lo que ahorres hoy, servirá para palear cualquier situación o revés que se te presente en el camino. Ese ser especial que está a tu lado te pide más atención, así que los próximos días son propicios para el amor y la pasión.

Libra

Estás en tu mejor momento económico, pero eso no debe ser motivo para derrochar a manos llenas. La prudencia será tu mejor arma para mantenerte equilibrada. Los proyectos se consolidan y con ello estás asegurando que el inicio del 2024 sea de mucho trabajo, pero con grandes satisfacciones. Tu liderazgo hará que todos los que están a tu alrededor caminen hacia el mismo objetivo. No tienes porque cerrarte para compartir tus sentimientos a esa persona especial. El que no se atreva a mirarte no quiere decir que no quiera algo contigo. Tienes que dar el primer paso y las cosas cambian.

Sagitario

El equilibrio será la clave en el ámbito financiero durante estos días. Las decisiones ponderadas y estratégicas te guían al éxito, pero debes tener mucho cuidado con esas personas que a todo le dicen no. Tu actitud positiva debe ser constante porque es lo que te impulsa a estar cada vez mejor. Ser ambiciosa no es malo sin perder la generosidad y humildad. No hagas caso a las personas que te dan consejos sin tú haberlos pedido. La situaciones que sucedan con tu pareja las debes arreglar tu, así que es el momento de la reconciliación y de retomar el amor.

Piscis

Tienes que prestar mucha atención a tu trabajo porque te da señales para que te enfoques y saques todas las estrategias para seguir manteniendo la estabilidad económica que tienes. Luchaste por ese negocio y no te puedes dar el lujo de perderlo porque será el que te traerá la abundancia que mereces. Buenas decisiones y un plan de trabajo te ayudaran a sortear cualquier obstáculo. No permitas que nada ni nadie impida que viajes para reunirte con tu familia. Ellos te esperan y merecen que tu los atiendas, así que llegó el momento de disfrutar.