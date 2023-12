Cómo calmar a tu mascota del ruido de los fuegos artificiales: Consejos básicos

Megan Patricia, una golden retriver de 13 años de edad, no le gustaba la Navidad. Y no es porque no recibiera cariño o porque no le gustaba jugar; por el contrario, era juguetona, cariñosa y le encantaba salir a pasear y hasta lucir sweater de Santa Claus.

Pero los fuegos artificiales o pirotécnico la estresaban tanto que en los meses de diciembre siempre se enfermaba porque sus oídos no aguantaban el ruido.

En una oportunidad le salió un otohematoma (inflamación del pabellón auricular por una acumulación de sangre entre la piel y el cartílago de la oreja) que tardó meses en curarse por sacudirse la cabeza constantemente cada vez que el ruido era mas fuerte.

Este diciembre Megan Patricia no está, pero otras mascotas sí y sufren mucho con esta situación, así que desde Nueva Mujer te explicamos qué hacer para calmar la ansiedad y el estrés de tu can o felino por los fuegos artificiales.

Qué dicen los expertos

Según los expertos, los cohetes o fuegos artificiales afectan en mayor medida a los perros en comparación a los gatos, aunque éstos tengan un nivel auditivo prácticamente igual de alto que el de los perros, no siempre demuestran inconformidad con un ruido tan fuerte como el de la pirotecnia.

Hay que tomar en cuenta también que, como los fuegos artificiales suelen lanzarse de noche, los gatos sí tienen una visión más aguda y los destellos nocturnos los pueden incomodar bastante.

Como no queremos que sufra ante esta situación, te presentamos algunos consejos muy útiles para que ayudes a tu mascota a sobrellevar esta situación:

Calmar a tu mascota del ruido

Según la veterinaria Johanna Carrillo existe una técnica que llaman Tellington Ttouch que consiste en vendar ciertas zonas del cuerpo de tu perro de forma estratégica, que puede ser acompañada de una serie de toques (no masajes) realizados con los dedos de manera circular.

Al colocarle las vendas y sentir la tela en su piel, tu mascota se sentirá protegida y así podrá relajarse.

El método Tellington Ttouch tiene el objetivo de provocar relajación en una mascota y que le permita adaptarse a estímulos externos que sean estresantes para ella. Se ha aplicado de forma exitosa a perros, gatos e incluso caballos.

Acondicionar una habitación

En el hogar se puede acondicionar una habitación donde el can o felino esté lo más ajeno posible a las luces y sonidos de los cohetes o fuegos artificiales que estarán en el exterior.

Llévalo a ese lugar donde se sienta seguro y protegido, procura que esté acompañada porque cuando tú permaneces a su lado, ayudas a tu perro o gato a que su angustia ante la pirotecnia disminuya.

Si tienes un perro

Pasen tiempo juntos y jueguen antes de que empiecen a lanzar fuegos artificiales. Correr y jugar lo ayudarán a calmar el estrés.

Bríndale un snack o algún juguete para que muerda y que le permita calmar su ansiedad.

También puedes optar por proporcionarle tranquilizantes, que deberás obtener por medio de tu veterinario.

Si lo dejas solo en casa, no lo amarres ni encierres en un espacio reducido y procura que permanezca en un lugar tranquilo. No querrás que se asuste y salga corriendo.

Prueba ponerle música clásica, eso también lo tranquilizará.

Si tienes un gato